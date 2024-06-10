СМИ сообщили о растущей панике в Канаде из-за депутатов-иноагентов
Politico: в Канаде растет паника из-за сообщений об иноагентах в парламенте
Здание Парламента Канады. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Официальная Оттава охвачена растущей паникой в связи с сообщениями о "иностранных агентах", обосновавшихся в канадском парламенте, пишет издание Politico.
Комитет по национальной безопасности и разведке парламента Канады неделю назад опубликовал доклад, из которого следует, что законодатели могли помогать иностранным субъектам вмешиваться в политические и электоральные кампании. В докладе утверждается, что неназванные парламентарии получают указания от иностранных дипломатов "ненадлежащим образом влиять" на своих коллег или парламентские дела в интересах третьего государства. Перед публикацией документ подвергся цензуре.
Лидер оппозиционной партии консерваторов Пьер Пуальевр призвал правительство назвать имена подозреваемых парламентариев, но премьер-министр Джастин Трюдо занял оборонительную позицию по этому вопросу, говорится в публикации.
Как отмечает издание, доклад также углубляет дискуссию о способности механизмов федерального правительства пресекать иностранное вмешательство в стране, политическая и правовая система которой считается одной из самых высокоэффективных в мире.
Глава комитета Дэвид Макгинти заявил, что решение об обнародовании имен законодателей находится вне его контроля. По его словам, десять членов комитета, имеющих сверхсекретный допуск, обязаны соблюдать канадский закон о безопасности информации и рискуют подвергнуться судебному преследованию, если случайно раскроют секретные данные. Он не ответил, беспокоит ли его необходимость заседать в одном помещении с потенциальными пособниками иностранного вмешательства. В докладе говорится, что первой крупнейшей угрозой иностранного вмешательства в дела Канады остается Китай, а второй - Индия.