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Двоих украинских пограничников приговорили в Крыму к 17 годам - РИА Новости, 10.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:13 10.06.2024 (обновлено: 15:33 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/pogranichniki-1951966359.html
Двоих украинских пограничников приговорили в Крыму к 17 годам
Двоих украинских пограничников приговорили в Крыму к 17 годам - РИА Новости, 10.06.2024
Двоих украинских пограничников приговорили в Крыму к 17 годам
Два сотрудника погранслужбы Украины приговорены к 17 годам лишения свободы за захват российского рыболовецкого судна в Азовском море в 2018 году, сообщает... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:13
2024-06-10T15:33
специальная военная операция на украине
украина
россия
азовское море
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Два сотрудника погранслужбы Украины приговорены к 17 годам лишения свободы за захват российского рыболовецкого судна в Азовском море в 2018 году, сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма.По данным источника РИА Новости в силовых структурах, речь идет о рыболовецком судне "Норд"."Верховный суд республики Крым признал осужденных виновными в инкриминируемых им преступлениях и назначил каждому по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы, с отбыванием первых трех лет в тюрьме и оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.По данным суда, два сотрудника госпогранслужбы Украины признаны виновными в угоне российского рыболовного судна и похищении членов его экипажа, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, и с применением оружия."Согласно приговору суда, осужденные, будучи сотрудниками государственной пограничной службы Украины, вступили в преступный сговор с иными лицами, мотивируя свои действия политической враждой по отношению к Российской Федерации и факту вхождения в ее состав республики Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении.Как установил суд, в марте 2018 года фигуранты с другими украинскими пограничниками захватили российское судно и членов экипажа, осуществлявших в акватории Азовского моря законный рыбный промысел. Угрожая насилием и стрелковым оружием, они "произвели противоправное самовольное перемещение и принудительное конвоирование" судна в Бердянск.Украинские пограничники 25 марта 2018 года задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 рыбаками. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, а капитана Владимира Горбенко удерживали на Украине 10 месяцев. Арестованное судно "Норд" несколько раз пытались продать на Украине на электронных торгах, но они не состоялись.
https://ria.ru/20240530/dnr-1949422998.html
https://ria.ru/20240523/shpion-1947966356.html
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украина, россия, азовское море, происшествия, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Азовское море, Происшествия, Республика Крым
Двоих украинских пограничников приговорили в Крыму к 17 годам

В Крыму двое украинских пограничников получили по 17 лет за захват судна

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Два сотрудника погранслужбы Украины приговорены к 17 годам лишения свободы за захват российского рыболовецкого судна в Азовском море в 2018 году, сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма.
По данным источника РИА Новости в силовых структурах, речь идет о рыболовецком судне "Норд".
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"Верховный суд республики Крым признал осужденных виновными в инкриминируемых им преступлениях и назначил каждому по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы, с отбыванием первых трех лет в тюрьме и оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным суда, два сотрудника госпогранслужбы Украины признаны виновными в угоне российского рыболовного судна и похищении членов его экипажа, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, и с применением оружия.
"Согласно приговору суда, осужденные, будучи сотрудниками государственной пограничной службы Украины, вступили в преступный сговор с иными лицами, мотивируя свои действия политической враждой по отношению к Российской Федерации и факту вхождения в ее состав республики Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении.
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Как установил суд, в марте 2018 года фигуранты с другими украинскими пограничниками захватили российское судно и членов экипажа, осуществлявших в акватории Азовского моря законный рыбный промысел. Угрожая насилием и стрелковым оружием, они "произвели противоправное самовольное перемещение и принудительное конвоирование" судна в Бердянск.
Украинские пограничники 25 марта 2018 года задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 рыбаками. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, а капитана Владимира Горбенко удерживали на Украине 10 месяцев. Арестованное судно "Норд" несколько раз пытались продать на Украине на электронных торгах, но они не состоялись.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияАзовское мореПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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