https://ria.ru/20240610/pogoda-1952016526.html

В Москве продлили предупреждение о непогоде до утра вторника

В Москве продлили предупреждение о непогоде до утра вторника - РИА Новости, 10.06.2024

В Москве продлили предупреждение о непогоде до утра вторника

Спасатели продлили предупреждение о непогоде до утра вторника - в Москве ожидаются дождь с грозой и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщается на сайте РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T17:24

2024-06-10T17:24

2024-06-10T17:24

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гидрометцентр

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Спасатели продлили предупреждение о непогоде до утра вторника - в Москве ожидаются дождь с грозой и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. Ранее предупреждение о дожде, грозе и ветре с порывами до 14 метров в секунду действовало до 21.00 понедельника. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, период с 22 часов 10 июня до 10 часов 11 июня местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели призывают водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20240609/pogoda-1951792773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр