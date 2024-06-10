https://ria.ru/20240610/pogoda-1952016526.html
В Москве продлили предупреждение о непогоде до утра вторника
В Москве продлили предупреждение о непогоде до утра вторника - РИА Новости, 10.06.2024
В Москве продлили предупреждение о непогоде до утра вторника
Спасатели продлили предупреждение о непогоде до утра вторника - в Москве ожидаются дождь с грозой и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщается на сайте РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T17:24
2024-06-10T17:24
2024-06-10T17:24
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Спасатели продлили предупреждение о непогоде до утра вторника - в Москве ожидаются дождь с грозой и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. Ранее предупреждение о дожде, грозе и ветре с порывами до 14 метров в секунду действовало до 21.00 понедельника. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, период с 22 часов 10 июня до 10 часов 11 июня местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели призывают водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20240609/pogoda-1951792773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
В Москве продлили предупреждение о непогоде до утра вторника
МЧС продлило предупреждение о непогоде в Москве до 10 часов утра 11 июня