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В Москве продлили предупреждение о непогоде до утра вторника - РИА Новости, 10.06.2024
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17:24 10.06.2024
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В Москве продлили предупреждение о непогоде до утра вторника
В Москве продлили предупреждение о непогоде до утра вторника - РИА Новости, 10.06.2024
В Москве продлили предупреждение о непогоде до утра вторника
Спасатели продлили предупреждение о непогоде до утра вторника - в Москве ожидаются дождь с грозой и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщается на сайте РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T17:24
2024-06-10T17:24
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Спасатели продлили предупреждение о непогоде до утра вторника - в Москве ожидаются дождь с грозой и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. Ранее предупреждение о дожде, грозе и ветре с порывами до 14 метров в секунду действовало до 21.00 понедельника. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, период с 22 часов 10 июня до 10 часов 11 июня местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели призывают водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
В Москве продлили предупреждение о непогоде до утра вторника

МЧС продлило предупреждение о непогоде в Москве до 10 часов утра 11 июня

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкШквалистый ветер и ливень в Москве
Шквалистый ветер и ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Шквалистый ветер и ливень в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Спасатели продлили предупреждение о непогоде до утра вторника - в Москве ожидаются дождь с грозой и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
Ранее предупреждение о дожде, грозе и ветре с порывами до 14 метров в секунду действовало до 21.00 понедельника.
«
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, период с 22 часов 10 июня до 10 часов 11 июня местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели призывают водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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