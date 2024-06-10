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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 10.06.2024
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08:04 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/pogoda-1951858085.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 10.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с прояснениями погода, местами грозы и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T08:04
2024-06-10T08:04
общество
москва
белоруссия
михаил леус
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами грозы и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать передняя часть обширной циклонической депрессии, вытянувшейся от Скандинавии до Белоруссии. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Максимальная температура воздуха в мегаполисе - плюс 22 - плюс 24 градуса тепла, по области - от плюс 20 до плюс 25 градусов", - рассказал Леус. Он отметил, что ветер будет дуть юго-западный, четыре - девять метров в секунду, порывистый. Давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва, белоруссия, михаил леус
Общество, Москва, Белоруссия, Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Леус: в Москве в понедельник ожидаются грозы и до 24 градусов тепла

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами грозы и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать передняя часть обширной циклонической депрессии, вытянувшейся от Скандинавии до Белоруссии. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Максимальная температура воздуха в мегаполисе - плюс 22 - плюс 24 градуса тепла, по области - от плюс 20 до плюс 25 градусов", - рассказал Леус.
Он отметил, что ветер будет дуть юго-западный, четыре - девять метров в секунду, порывистый. Давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
Тучи над Москвой - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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Вчера, 16:22
 
ОбществоМоскваБелоруссияМихаил Леус
 
 
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