https://ria.ru/20240610/pogoda-1951858085.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 10.06.2024

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная с прояснениями погода, местами грозы и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T08:04

2024-06-10T08:04

2024-06-10T08:04

общество

москва

белоруссия

михаил леус

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами грозы и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать передняя часть обширной циклонической депрессии, вытянувшейся от Скандинавии до Белоруссии. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Максимальная температура воздуха в мегаполисе - плюс 22 - плюс 24 градуса тепла, по области - от плюс 20 до плюс 25 градусов", - рассказал Леус. Он отметил, что ветер будет дуть юго-западный, четыре - девять метров в секунду, порывистый. Давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20240609/pogoda-1951792773.html

москва

белоруссия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, белоруссия, михаил леус