https://ria.ru/20240610/podderzhka-1951987706.html

Правительство расширит поддержку "Фабрики проектного финансирования"

Правительство расширит поддержку "Фабрики проектного финансирования" - РИА Новости, 10.06.2024

Правительство расширит поддержку "Фабрики проектного финансирования"

Правительство расширит поддержку "Фабрики проектного финансирования", последовательно увеличив лимит средств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T16:17

2024-06-10T16:17

2024-06-10T16:17

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правительство расширит поддержку "Фабрики проектного финансирования", последовательно увеличив лимит средств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По поручению президента будут расширены возможности программы "Фабрика проектного финансирования". Ее механизм позволяет зафиксировать для инвесторов комфортный уровень процентных расходов, что особенно востребовано в период высокой ключевой ставки... Мы последовательно увеличим лимит "Фабрики", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. С применением этого инструмента реализуются уже более 30 инициатив общей стоимостью порядка 2 триллионов рублей, в настоящий моменты одобрены еще 9 проектов, добавил он. Глава правительства также подчеркнул, что отбор продолжается, поскольку бизнес заинтересован в получении подобной помощи от государства. На первом этапе лимит "Фабрики проектного финансирования" будет увеличен на 100 миллиардов рублей и составит 600 миллиардов рублей, что позволит дополнительно поддержать проекты реального сектора на сумму до 6 триллионов рублей, рассказал Мишустин. "Все поручения президента должны быть исполнены в срок и в полном объеме. И по курируемым направлениям – просьба внимательно контролировать, как идет эта работа", – сказал глава правительства.

https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html

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экономика, россия, михаил мишустин