https://ria.ru/20240610/plennyy-1951852818.html

Украинский солдат переплыл Днепр, чтобы сдаться в плен российским военным

Украинский солдат переплыл Днепр, чтобы сдаться в плен российским военным - РИА Новости, 10.06.2024

Украинский солдат переплыл Днепр, чтобы сдаться в плен российским военным

Украинский солдат на плоту из пластиковых бутылок переплыл Днепр и сдался в плен, сообщили РИА Новости источники в российских силовых структурах. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T06:19

2024-06-10T06:19

2024-06-10T09:48

специальная военная операция на украине

александр сырский

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

харьковская область

волчанск

виталий ганчев

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ГЕНИЧЕСК, 10 июн — РИА Новости. Украинский солдат на плоту из пластиковых бутылок переплыл Днепр и сдался в плен, сообщили РИА Новости источники в российских силовых структурах."Украинский военный переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды. Ранее он вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier. Его переход готовили около трех месяцев", — рассказал один из собеседников агентства.Пленный уточнил, что решился на побег, потому что его бригаду в ближайшее время собрались частично перебрасывать на Харьковское направление.Продвижение в Харьковской областиС начала прошлого месяца группировка войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в регионе и освободила уже несколько населенных пунктов. В конце мая бойцы взяли село Ивановка.Как отмечал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, сейчас под контролем вооруженных сил находится около 300 квадратных километров региона.Кроме того, он подчеркивал, что российские военные контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинским подразделениям в этом районе пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский отметил, что положение дел на фронте остается трудным для Киева. В начале мая заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал ситуацию такой же тяжелой, как в первые дни спецоперации, добавив, что она может еще ухудшиться.

https://ria.ru/20240610/malva-1951419725.html

https://ria.ru/20240601/artilleriya-1949822978.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

волчанск

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Побег украинского солдата через Днепр на плоту из пластиковых бутылок Украинский солдат на плоту из пустых пластиковых бутылок переплыл через Днепр и сдался в плен российской армии, предварительно выйдя на связь с российскими военными через чат-бот Free soldier, рассказали РИА Новости источники в российских силовых структурах. По их словам, переход готовили около 3 месяцев. При этом пленный им сообщил, что его бригаду в ближайшее время собрались частично перебрасывать на харьковское направление, поэтому он и решился на побег. 2024-06-10T06:19 true PT0M58S

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александр сырский, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, харьковская область, волчанск, виталий ганчев, министерство обороны украины