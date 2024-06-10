Рейтинг@Mail.ru
Украинский солдат переплыл Днепр, чтобы сдаться в плен российским военным - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:19 10.06.2024 (обновлено: 09:48 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/plennyy-1951852818.html
Украинский солдат переплыл Днепр, чтобы сдаться в плен российским военным
Украинский солдат переплыл Днепр, чтобы сдаться в плен российским военным - РИА Новости, 10.06.2024
Украинский солдат переплыл Днепр, чтобы сдаться в плен российским военным
Украинский солдат на плоту из пластиковых бутылок переплыл Днепр и сдался в плен, сообщили РИА Новости источники в российских силовых структурах. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T06:19
2024-06-10T09:48
специальная военная операция на украине
александр сырский
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
харьковская область
волчанск
виталий ганчев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951859837_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aaf638176ef458ac557d4d8abe281919.jpg
ГЕНИЧЕСК, 10 июн — РИА Новости. Украинский солдат на плоту из пластиковых бутылок переплыл Днепр и сдался в плен, сообщили РИА Новости источники в российских силовых структурах."Украинский военный переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды. Ранее он вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier. Его переход готовили около трех месяцев", — рассказал один из собеседников агентства.Пленный уточнил, что решился на побег, потому что его бригаду в ближайшее время собрались частично перебрасывать на Харьковское направление.Продвижение в Харьковской областиС начала прошлого месяца группировка войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в регионе и освободила уже несколько населенных пунктов. В конце мая бойцы взяли село Ивановка.Как отмечал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, сейчас под контролем вооруженных сил находится около 300 квадратных километров региона.Кроме того, он подчеркивал, что российские военные контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинским подразделениям в этом районе пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский отметил, что положение дел на фронте остается трудным для Киева. В начале мая заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал ситуацию такой же тяжелой, как в первые дни спецоперации, добавив, что она может еще ухудшиться.
https://ria.ru/20240610/malva-1951419725.html
https://ria.ru/20240601/artilleriya-1949822978.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
волчанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Побег украинского солдата через Днепр на плоту из пластиковых бутылок
Украинский солдат на плоту из пустых пластиковых бутылок переплыл через Днепр и сдался в плен российской армии, предварительно выйдя на связь с российскими военными через чат-бот Free soldier, рассказали РИА Новости источники в российских силовых структурах. По их словам, переход готовили около 3 месяцев. При этом пленный им сообщил, что его бригаду в ближайшее время собрались частично перебрасывать на харьковское направление, поэтому он и решился на побег.
2024-06-10T06:19
true
PT0M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951859837_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_833fb7145ab827859bc1fc25182aca29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр сырский, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, харьковская область, волчанск, виталий ганчев, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Волчанск, Виталий Ганчев, Министерство обороны Украины
Украинский солдат переплыл Днепр, чтобы сдаться в плен российским военным

Солдат ВСУ на плоту из пластиковых бутылок переплыл Днепр и сдался в плен

Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 10 июн — РИА Новости. Украинский солдат на плоту из пластиковых бутылок переплыл Днепр и сдался в плен, сообщили РИА Новости источники в российских силовых структурах.
"Украинский военный переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды. Ранее он вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier. Его переход готовили около трех месяцев", — рассказал один из собеседников агентства.
Самоходная артиллерийская установка Мальва - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
"От ее огня не скрыться". Под Харьковом дебютировала новая артустановка
08:00
Пленный уточнил, что решился на побег, потому что его бригаду в ближайшее время собрались частично перебрасывать на Харьковское направление.

Продвижение в Харьковской области

С начала прошлого месяца группировка войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в регионе и освободила уже несколько населенных пунктов. В конце мая бойцы взяли село Ивановка.
РСЗО 9К57 Ураган - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Артиллеристы накрыли место под Харьковом, где ВСУ заряжали "Грады"
1 июня, 06:32
Как отмечал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, сейчас под контролем вооруженных сил находится около 300 квадратных километров региона.
Кроме того, он подчеркивал, что российские военные контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинским подразделениям в этом районе пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.
На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский отметил, что положение дел на фронте остается трудным для Киева. В начале мая заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал ситуацию такой же тяжелой, как в первые дни спецоперации, добавив, что она может еще ухудшиться.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФХарьковская областьВолчанскВиталий ГанчевМинистерство обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала