https://ria.ru/20240610/plen-1951959354.html

Жителю Челябинска, державшему девушку в плену, продлили срок в стационаре

Жителю Челябинска, державшему девушку в плену, продлили срок в стационаре - РИА Новости, 10.06.2024

Жителю Челябинска, державшему девушку в плену, продлили срок в стационаре

Суд в Челябинске продлил на 6 месяцев содержание в медицинском учреждении местного жителя, 14 лет державшего девушку в плену, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T14:44

2024-06-10T14:44

2024-06-10T14:55

происшествия

челябинск

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 июн – РИА Новости. Суд в Челябинске продлил на 6 месяцев содержание в медицинском учреждении местного жителя, 14 лет державшего девушку в плену, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона. По данным Следственного комитета и прокуратуры, Владимир Ческидов осенью 2009 года познакомился с девушкой в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске и под предлогом распития спиртного привез её в частный дом, откуда не выпускал следующие 14 лет. Освободиться ей удалось лишь 30 июля 2023 года после того, как из-за обострения психического заболевания мужчину положили в больницу. Центральный райсуд Челябинска заключил Ческидова в СИЗО. Как сообщала прокуратура, согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, 51-летний мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Прокуратура утвердила постановление о направлении уголовного дела в Советский районный суд Челябинска в отношении местного жителя для применения принудительных мер медицинского характера. Первое заседание суда состоялось 10 июня. "Суд на заседании продлил содержание в стационаре местного жителя на 6 месяцев – до 29 ноября 2024 года", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что судебное заседание отложили до 26 июня. Как сообщалось, СК предъявил Ческидову обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери Валентине Ческидовой – в похищении человека. Арестовывать Ческидову суд не стал. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушка попала в плен в 19-летнем возрасте, а выбраться на свободу ей удалось только в 33 года. По его данным, мать похитителя во время допроса в качестве свидетеля заявила, что считала, что девушка проживала с ним добровольно и была его сожительницей. Кроме того, СК установил причастность похитителя к убийству другой местной жительницы в 2011 году. Источник РИА Новости уточнял, что эту женщину по имени Оксана он представил похищенной девушке как "супругу". На время отсутствия похитителя дома он запирал Оксану в надворной постройке, вторую девушку запирал в комнате, оставляя связанной. В 2011 году после ссоры он убил "супругу", тело расчленил, а останки закопал в погребе.

https://ria.ru/20240530/manyak-1949205699.html

https://ria.ru/20240525/kriminal-1948097178.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)