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В Подмосковье из аварийного жилья переселили 155 человек за неделю - РИА Новости, 10.06.2024
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Новости Подмосковья
 
12:45 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/pereselenie-1951924020.html
В Подмосковье из аварийного жилья переселили 155 человек за неделю
В Подмосковье из аварийного жилья переселили 155 человек за неделю - РИА Новости, 10.06.2024
В Подмосковье из аварийного жилья переселили 155 человек за неделю
В Подмосковье за минувшую неделю из аварийного жилья переселили 155 человек, жителям пяти городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:45
2024-06-10T12:45
новости подмосковья
жилье
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истра
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Подмосковье за минувшую неделю из аварийного жилья переселили 155 человек, жителям пяти городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Из аварийного жилья переселены 155 человек. На прошедшей неделе по нацпроекту "Жилье и городская среда" было расселено 49 аварийных помещений в Истре, Королеве, Химках, Шатуре и Люберцах. За неделю расселили 2,116 тысячи квадратного метра жилья. Также в ведомстве напомнили, что мероприятия по расселению проводятся в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
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жилье, московская область (подмосковье), истра, королев
Новости Подмосковья, Жилье, Московская область (Подмосковье), Истра, Королев

В Подмосковье из аварийного жилья переселили 155 человек за неделю

© iStock.com / svetikdЛюди переезжают в новый дом
Люди переезжают в новый дом - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© iStock.com / svetikd
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Подмосковье за минувшую неделю из аварийного жилья переселили 155 человек, жителям пяти городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Из аварийного жилья переселены 155 человек. На прошедшей неделе по нацпроекту "Жилье и городская среда" было расселено 49 аварийных помещений в Истре, Королеве, Химках, Шатуре и Люберцах.
За неделю расселили 2,116 тысячи квадратного метра жилья.
Также в ведомстве напомнили, что мероприятия по расселению проводятся в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
Ступино - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Почти 150 человек переселили из аварийных домов Подмосковья за неделю
18 декабря 2023, 11:41
 
Новости ПодмосковьяЖильеМосковская область (Подмосковье)ИстраКоролев
 
 
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