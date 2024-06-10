https://ria.ru/20240610/pereselenie-1951924020.html

В Подмосковье из аварийного жилья переселили 155 человек за неделю

В Подмосковье из аварийного жилья переселили 155 человек за неделю - РИА Новости, 10.06.2024

В Подмосковье из аварийного жилья переселили 155 человек за неделю

В Подмосковье за минувшую неделю из аварийного жилья переселили 155 человек, жителям пяти городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках,... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:45

2024-06-10T12:45

2024-06-10T12:45

новости подмосковья

жилье

московская область (подмосковье)

истра

королев

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Подмосковье за минувшую неделю из аварийного жилья переселили 155 человек, жителям пяти городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Из аварийного жилья переселены 155 человек. На прошедшей неделе по нацпроекту "Жилье и городская среда" было расселено 49 аварийных помещений в Истре, Королеве, Химках, Шатуре и Люберцах. За неделю расселили 2,116 тысячи квадратного метра жилья. Также в ведомстве напомнили, что мероприятия по расселению проводятся в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

https://ria.ru/20231218/podmoskove-1916439866.html

московская область (подмосковье)

истра

королев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, московская область (подмосковье), истра, королев