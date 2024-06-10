https://ria.ru/20240610/peregovory-1952004969.html

Лавров и глава МИД Бразилии сверили часы по Украине

Лавров и глава МИД Бразилии сверили часы по Украине - РИА Новости, 10.06.2024

Лавров и глава МИД Бразилии сверили часы по Украине

Главы МИД России Сергей Лавров и Бразилии Мауру Виейра обсудили на встрече в Нижнем Новгороде вопросы двустороннего стратегического партнерства, "сверили часы"... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T16:53

2024-06-10T16:53

2024-06-10T16:53

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нижний новгород

бразилия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главы МИД России Сергей Лавров и Бразилии Мауру Виейра обсудили на встрече в Нижнем Новгороде вопросы двустороннего стратегического партнерства, "сверили часы" по ряду международных вопросов, включая украинскую проблематику, заявили в МИД РФ. Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. "Главы внешнеполитических ведомств также "сверили часы" по ряду международных и региональных вопросов, включая украинскую проблематику", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там отметили, что стороны провели заинтересованный, конструктивный обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего стратегического партнерства. "Обсуждены основные направления взаимодействия Москвы и Бразилиа на международных площадках, прежде всего, в БРИКС и "Группе двадцати" в свете перекрестного председательства наших стран в данных объединениях в текущем году", - добавили в МИД.

https://ria.ru/20240607/ekstraditsiya-1951213303.html

https://ria.ru/20240609/kofe-1951725789.html

россия

нижний новгород

бразилия

украина

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россия, нижний новгород, бразилия, сергей лавров, брикс, в мире, украина