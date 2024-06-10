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Лавров и глава МИД Бразилии сверили часы по Украине - РИА Новости, 10.06.2024
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16:53 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/peregovory-1952004969.html
Лавров и глава МИД Бразилии сверили часы по Украине
Лавров и глава МИД Бразилии сверили часы по Украине - РИА Новости, 10.06.2024
Лавров и глава МИД Бразилии сверили часы по Украине
Главы МИД России Сергей Лавров и Бразилии Мауру Виейра обсудили на встрече в Нижнем Новгороде вопросы двустороннего стратегического партнерства, "сверили часы"... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:53
2024-06-10T16:53
россия
нижний новгород
бразилия
сергей лавров
брикс
в мире
украина
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главы МИД России Сергей Лавров и Бразилии Мауру Виейра обсудили на встрече в Нижнем Новгороде вопросы двустороннего стратегического партнерства, "сверили часы" по ряду международных вопросов, включая украинскую проблематику, заявили в МИД РФ. Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. "Главы внешнеполитических ведомств также "сверили часы" по ряду международных и региональных вопросов, включая украинскую проблематику", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там отметили, что стороны провели заинтересованный, конструктивный обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего стратегического партнерства. "Обсуждены основные направления взаимодействия Москвы и Бразилиа на международных площадках, прежде всего, в БРИКС и "Группе двадцати" в свете перекрестного председательства наших стран в данных объединениях в текущем году", - добавили в МИД.
https://ria.ru/20240607/ekstraditsiya-1951213303.html
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россия, нижний новгород, бразилия, сергей лавров, брикс, в мире, украина
Россия, Нижний Новгород, Бразилия, Сергей Лавров, БРИКС, В мире, Украина
Лавров и глава МИД Бразилии сверили часы по Украине

Лавров и Виейра обсудили ряд международных вопросов, включая Украину

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГлава МИД Бразилии Мауру Виейра и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Глава МИД Бразилии Мауру Виейра и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Глава МИД Бразилии Мауру Виейра и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главы МИД России Сергей Лавров и Бразилии Мауру Виейра обсудили на встрече в Нижнем Новгороде вопросы двустороннего стратегического партнерства, "сверили часы" по ряду международных вопросов, включая украинскую проблематику, заявили в МИД РФ.
Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Главы внешнеполитических ведомств также "сверили часы" по ряду международных и региональных вопросов, включая украинскую проблематику", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Там отметили, что стороны провели заинтересованный, конструктивный обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего стратегического партнерства.
"Обсуждены основные направления взаимодействия Москвы и Бразилиа на международных площадках, прежде всего, в БРИКС и "Группе двадцати" в свете перекрестного председательства наших стран в данных объединениях в текущем году", - добавили в МИД.
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РоссияНижний НовгородБразилияСергей ЛавровБРИКСВ миреУкраина
 
 
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