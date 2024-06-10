https://ria.ru/20240610/peregovory-1951981905.html

Шойгу провел переговоры с главой МИД Турции

Шойгу провел переговоры с главой МИД Турции - РИА Новости, 10.06.2024

Шойгу провел переговоры с главой МИД Турции

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу в Москве, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство в соцсети Х. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T16:02

2024-06-10T16:02

2024-06-10T16:14

турция

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сергей шойгу

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хакан фидан

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АНКАРА, 10 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу в Москве, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство в соцсети Х."Министр Хакан Фидан встретился с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Москве", - сообщило ведомство.Подробности встречи не приводятся.

https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html

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