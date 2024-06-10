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Шойгу провел переговоры с главой МИД Турции - РИА Новости, 10.06.2024
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16:02 10.06.2024 (обновлено: 16:14 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/peregovory-1951981905.html
Шойгу провел переговоры с главой МИД Турции
Шойгу провел переговоры с главой МИД Турции - РИА Новости, 10.06.2024
Шойгу провел переговоры с главой МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу в Москве, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство в соцсети Х. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:02
2024-06-10T16:14
турция
москва
в мире
сергей шойгу
россия
хакан фидан
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АНКАРА, 10 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу в Москве, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство в соцсети Х."Министр Хакан Фидан встретился с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Москве", - сообщило ведомство.Подробности встречи не приводятся.
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турция, москва, в мире, сергей шойгу, россия, хакан фидан
Турция, Москва, В мире, Сергей Шойгу, Россия, Хакан Фидан
Шойгу провел переговоры с главой МИД Турции

Шойгу провел переговоры с главой МИД Турции Фиданом в Москве

© Фото : Turkish MFAГлава МИД Турции Хакан Фидан и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во время переговоров в Москве
Глава МИД Турции Хакан Фидан и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во время переговоров в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Turkish MFA
Глава МИД Турции Хакан Фидан и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во время переговоров в Москве
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АНКАРА, 10 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу в Москве, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство в соцсети Х.
"Министр Хакан Фидан встретился с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Москве", - сообщило ведомство.
Подробности встречи не приводятся.
Изображение сгенерировано ИИ
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ТурцияМоскваВ миреСергей ШойгуРоссияХакан Фидан
 
 
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