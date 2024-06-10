https://ria.ru/20240610/pensionery-1951976984.html

Индексация пенсий работающих пенсионеров возобновится с 1 февраля

Индексация пенсий работающих пенсионеров возобновится с 1 февраля - РИА Новости, 10.06.2024

Индексация пенсий работающих пенсионеров возобновится с 1 февраля

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что с 1 февраля 2025 года в России возобновится индексация пенсий работающих... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:50

2024-06-10T15:50

2024-06-10T18:11

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что с 1 февраля 2025 года в России возобновится индексация пенсий работающих пенсионеров, и призвал создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться."По поручению главы государства с 1 февраля следующего года будет возобновлена индексация пенсий работающим гражданам. Сегодня их свыше 7,8 миллиона человек, такие люди обладают солидным опытом, навыками, востребованы на рынке. Важно создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться, делиться знаниями с молодым поколением специалистов", — сказал глава правительства.Он подчеркнул, что процесс должен идти без сбоев и быть максимально удобным, чтобы пенсионерам не пришлось подавать дополнительные заявления для индексации.Мишустин также обратил внимание на необходимость организовать "разъяснительную работу", чтобы граждане понимали, какую сумму они получат и из чего она складывается.Кроме того, с 2025 года повысят МРОТ, увязав его с медианной зарплатой. Мишустин обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и поручил ей взять на личный контроль эти вопросы, чтобы вместе с депутатами Госдумы и профильными министерствами в кратчайшие сроки подготовить поправки к федеральному законодательству.О возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров президент Владимир Путин заявил в выступлении на ПМЭФ. Он поручил рассмотреть соответствующий законопроект в весеннюю сессию Госдумы. По словам Голиковой, на это потребуется примерно 100 миллиардов рублей.

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общество, россия, михаил мишустин