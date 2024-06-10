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В России остаются затоплены паводком 840 домов и 2,86 тысячи участков - РИА Новости, 10.06.2024
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13:16 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/pavodok-1951932134.html
В России остаются затоплены паводком 840 домов и 2,86 тысячи участков
В России остаются затоплены паводком 840 домов и 2,86 тысячи участков - РИА Новости, 10.06.2024
В России остаются затоплены паводком 840 домов и 2,86 тысячи участков
Порядка 840 жилых домов и около 2,86 тысячи приусадебных участков остаются в зонах подтопления паводковыми водами на территории девяти регионов России,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:16
2024-06-10T13:16
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Порядка 840 жилых домов и около 2,86 тысячи приусадебных участков остаются в зонах подтопления паводковыми водами на территории девяти регионов России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "В девяти субъектах остаются подтопленными 840 жилых домов и 2 856 приусадебных участков. На освободившихся от воды территориях проводятся работы по ликвидации последствий наводнений, осуществляются меры социальной поддержки населения", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что на всех основных реках страны ледоход вышел в устья. Наблюдается снижение количества подтопленных территорий. На прошлой неделе от воды освободились более 450 домов и свыше 2,3 тысячи приусадебных участков.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В России остаются затоплены паводком 840 домов и 2,86 тысячи участков

В 9 регионах РФ остаются затоплены 840 домов и 2856 тысячи приусадебных участков

© Фото : МЧС Республики Саха/TelegramПоследствия паводка на реке Лена в Якутии
Последствия паводка на реке Лена в Якутии - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : МЧС Республики Саха/Telegram
Последствия паводка на реке Лена в Якутии
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Порядка 840 жилых домов и около 2,86 тысячи приусадебных участков остаются в зонах подтопления паводковыми водами на территории девяти регионов России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В девяти субъектах остаются подтопленными 840 жилых домов и 2 856 приусадебных участков. На освободившихся от воды территориях проводятся работы по ликвидации последствий наводнений, осуществляются меры социальной поддержки населения", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на всех основных реках страны ледоход вышел в устья. Наблюдается снижение количества подтопленных территорий. На прошлой неделе от воды освободились более 450 домов и свыше 2,3 тысячи приусадебных участков.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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