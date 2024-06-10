https://ria.ru/20240610/pavodok-1951932134.html

В России остаются затоплены паводком 840 домов и 2,86 тысячи участков

В России остаются затоплены паводком 840 домов и 2,86 тысячи участков - РИА Новости, 10.06.2024

В России остаются затоплены паводком 840 домов и 2,86 тысячи участков

Порядка 840 жилых домов и около 2,86 тысячи приусадебных участков остаются в зонах подтопления паводковыми водами на территории девяти регионов России,... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:16

2024-06-10T13:16

2024-06-10T13:16

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Порядка 840 жилых домов и около 2,86 тысячи приусадебных участков остаются в зонах подтопления паводковыми водами на территории девяти регионов России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "В девяти субъектах остаются подтопленными 840 жилых домов и 2 856 приусадебных участков. На освободившихся от воды территориях проводятся работы по ликвидации последствий наводнений, осуществляются меры социальной поддержки населения", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что на всех основных реках страны ледоход вышел в устья. Наблюдается снижение количества подтопленных территорий. На прошлой неделе от воды освободились более 450 домов и свыше 2,3 тысячи приусадебных участков.

https://ria.ru/20240607/mchs-1951369646.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024