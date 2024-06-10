https://ria.ru/20240610/parizh-1951846584.html

В Париже несколько сотен человек вышли на акцию протеста

В Париже несколько сотен человек вышли на акцию протеста - РИА Новости, 10.06.2024

В Париже несколько сотен человек вышли на акцию протеста

Несколько сотен человек вышли на улицы в Париже, чтобы выразить протест против победы правой партии "Национальное объединение" на выборах в Европарламент во... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T02:24

2024-06-10T02:24

2024-06-10T10:23

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выборы в европарламент — 2024

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Несколько сотен человек вышли на улицы в Париже, чтобы выразить протест против победы правой партии "Национальное объединение" на выборах в Европарламент во Франции, передает агентство Франс Пресс. "Несколько сотен человек собрались на площади Республики в Париже, чтобы протестовать против уверенной победы на европейских выборах "Национального объединения", - пишет агентство. Отмечается, что на протестах виднелись флаги экологистов, студенческого профсоюза UNEF, Социалистической партии Франции, партии "Непокорившаяся Франция", а также флаги Палестины. Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на оценку компании Elabe сообщил, что правая партия "Национальное объединение" предварительно побеждает на выборах в Европарламент во Франции, набирая 32% голосов, второе место занимает партия "Возрождение" президента страны Эммануэля Макрона с 15,4%. Макрон на фоне низких предварительных результатов своей партии выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.

https://ria.ru/20240610/evropa-1951842913.html

https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html

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в мире, франция, париж, палестина, эммануэль макрон, европарламент, выборы в европарламент — 2024