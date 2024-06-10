Рейтинг@Mail.ru
В Париже несколько сотен человек вышли на акцию протеста - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 10.06.2024 (обновлено: 10:23 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/parizh-1951846584.html
В Париже несколько сотен человек вышли на акцию протеста
В Париже несколько сотен человек вышли на акцию протеста - РИА Новости, 10.06.2024
В Париже несколько сотен человек вышли на акцию протеста
Несколько сотен человек вышли на улицы в Париже, чтобы выразить протест против победы правой партии "Национальное объединение" на выборах в Европарламент во... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T02:24
2024-06-10T10:23
в мире
франция
париж
палестина
эммануэль макрон
европарламент
выборы в европарламент — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951873507_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37b3bd7610446ca6a763243428d6964d.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Несколько сотен человек вышли на улицы в Париже, чтобы выразить протест против победы правой партии "Национальное объединение" на выборах в Европарламент во Франции, передает агентство Франс Пресс. "Несколько сотен человек собрались на площади Республики в Париже, чтобы протестовать против уверенной победы на европейских выборах "Национального объединения", - пишет агентство. Отмечается, что на протестах виднелись флаги экологистов, студенческого профсоюза UNEF, Социалистической партии Франции, партии "Непокорившаяся Франция", а также флаги Палестины. Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на оценку компании Elabe сообщил, что правая партия "Национальное объединение" предварительно побеждает на выборах в Европарламент во Франции, набирая 32% голосов, второе место занимает партия "Возрождение" президента страны Эммануэля Макрона с 15,4%. Макрон на фоне низких предварительных результатов своей партии выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.
https://ria.ru/20240610/evropa-1951842913.html
https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html
франция
париж
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951873507_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_a80526d7541b5849abfe3bc846dcc6d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, палестина, эммануэль макрон, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Париж, Палестина, Эммануэль Макрон, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
В Париже несколько сотен человек вышли на акцию протеста

AFP: люди вышли на улицы Парижа против победы "Нацобъединения" на выборах в ЕП

© AFP 2024 / ARNAUD FINISTREНесколько сотен человек провели демонстрацию на площади Республики в центре Парижа против победы французской крайне правой партии "Национальное объединение" в Париже. 10 июня 2024
Несколько сотен человек провели демонстрацию на площади Республики в центре Парижа против победы французской крайне правой партии Национальное объединение в Париже. 10 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AFP 2024 / ARNAUD FINISTRE
Несколько сотен человек провели демонстрацию на площади Республики в центре Парижа против победы французской крайне правой партии "Национальное объединение" в Париже. 10 июня 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Несколько сотен человек вышли на улицы в Париже, чтобы выразить протест против победы правой партии "Национальное объединение" на выборах в Европарламент во Франции, передает агентство Франс Пресс.
"Несколько сотен человек собрались на площади Республики в Париже, чтобы протестовать против уверенной победы на европейских выборах "Национального объединения", - пишет агентство.
Мужчина идет по коридору во время ночного голосования в Европейском парламенте - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Европу ждут изменения после выборов, заявил глава МИД Греции
01:20
Отмечается, что на протестах виднелись флаги экологистов, студенческого профсоюза UNEF, Социалистической партии Франции, партии "Непокорившаяся Франция", а также флаги Палестины.
Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на оценку компании Elabe сообщил, что правая партия "Национальное объединение" предварительно побеждает на выборах в Европарламент во Франции, набирая 32% голосов, второе место занимает партия "Возрождение" президента страны Эммануэля Макрона с 15,4%. Макрон на фоне низких предварительных результатов своей партии выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.
Изображение сгенерировано ИИ
Макрон допетушился: ультраправые общипали его до роспуска парламента
Вчера, 23:00
 
В миреФранцияПарижПалестинаЭммануэль МакронЕвропарламентВыборы в Европарламент — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала