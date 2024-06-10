В Париже несколько сотен человек вышли на акцию протеста
AFP: люди вышли на улицы Парижа против победы "Нацобъединения" на выборах в ЕП
© AFP 2024 / ARNAUD FINISTREНесколько сотен человек провели демонстрацию на площади Республики в центре Парижа против победы французской крайне правой партии "Национальное объединение" в Париже. 10 июня 2024
Несколько сотен человек провели демонстрацию на площади Республики в центре Парижа против победы французской крайне правой партии "Национальное объединение" в Париже. 10 июня 2024
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Несколько сотен человек вышли на улицы в Париже, чтобы выразить протест против победы правой партии "Национальное объединение" на выборах в Европарламент во Франции, передает агентство Франс Пресс.
"Несколько сотен человек собрались на площади Республики в Париже, чтобы протестовать против уверенной победы на европейских выборах "Национального объединения", - пишет агентство.
Отмечается, что на протестах виднелись флаги экологистов, студенческого профсоюза UNEF, Социалистической партии Франции, партии "Непокорившаяся Франция", а также флаги Палестины.
Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на оценку компании Elabe сообщил, что правая партия "Национальное объединение" предварительно побеждает на выборах в Европарламент во Франции, набирая 32% голосов, второе место занимает партия "Возрождение" президента страны Эммануэля Макрона с 15,4%. Макрон на фоне низких предварительных результатов своей партии выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.