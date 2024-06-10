https://ria.ru/20240610/parfenchikov-1952055479.html

Глава Карелии Артур Парфенчиков: во всем нужна гармония, и все связано

Глава Карелии Артур Парфенчиков: во всем нужна гармония, и все связано - РИА Новости, 10.06.2024

Глава Карелии Артур Парфенчиков: во всем нужна гармония, и все связано

Край лесов и озер, суровой романтики, изобилия рыбы, грибов и ягод – такой видят Карелию со стороны благодаря ее первозданной природе и северным красотам... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T20:26

2024-06-10T20:26

2024-06-10T20:26

пмэф-2024

интервью

россия

артур парфенчиков

белое море

республика карелия

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Край лесов и озер, суровой романтики, изобилия рыбы, грибов и ягод – такой видят Карелию со стороны благодаря ее первозданной природе и северным красотам. Однако это далеко не все богатства республики. О ведущих отраслях экономики региона, о новых рынках сбыта в условиях санкций и приоритетных направлениях развития в интервью корреспонденту РИА Новости Карине Ивашко на площадке ПМЭФ-2024 рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.- На чем вы сделали акцент в рамках форума, представляя Карелию, и каковы его итоги для региона?- Наша специализация – с точки зрения сырьевой базы, традиций, логистики – определяет и наше развитие, и перспективы. Во-первых, это добыча камня, камнеобработка. Мы заключили на форуме ряд серьезных соглашений с нашими деловыми партнерами. Есть даже примеры возрождения старых, еще советских производств, по добыче высококачественного строительного камня и щебня. У Карелии в этом плане уникальные ресурсы – наш камень вне конкуренции по морозостойкости и водоустойчивости, он выгоден для строительства. В частности, на форуме мы подписали соглашение о продолжении работы по реализации первого офсетного межрегионального контракта на поставку щебня в Москву.Далее – туризм. Здесь у нас тоже очень серьезные проекты. Например, уникальный, на мой взгляд, инвестиционный проект "Вереяр" по созданию горнолыжного бальнеологического курорта в старинном селе Спасская Губа на берегу Мунозеро, который построят к 2030 году. Соглашением на ПМЭФ мы закрепили основные позиции по проекту.По отрасли машиностроения на Петербургском форуме подписали контракты по строительству производств БПЛА, станков с ЧПУ и другого оборудования.Много работы предстоит по сельскому хозяйству. В частности, мы заключили соглашение с Молочной ассоциацией Карелии. Оно касается северного района, где мы традиционно развиваем айрширскую молочную породу коров. Недавно мы провели первый Национальный молочный конгресс в Петрозаводске, и соглашение стало результатом работы, которую мы провели на конгрессе с молочниками со всей России и из Белоруссии. Молоко наших айрширов – отличное сырье для детского питания. Это признанный факт.Карелия в принципе экологически чистый регион. И, хотя земледелие не самая традиционная отрасль для республики, есть ряд сельхозкультур, которые мы намерены сегодня продвигать. У нас хорошие семенные материалы. Кстати, если взять картофель фри, каждая седьмая соломинка в России выращена из карельских семян.- Какие у вас прогнозы по привлечению инвестиций по результатам ПМЭФ-2024?- Гарантированная сумма инвестиций – порядка 30 миллиардов рублей. На форуме мы ведь подписываем соглашения, анонсируя уже стопроцентные решения. Перспектива реализации данных проектов максимально высока. Плюс здесь идут встречи и появляются предварительные договоренности, которые мы пока держим в тайне – этот этап работы требует тишины.- Вы уже затронули тему туризма. Карелия известна своими природными красотами, историко-культурными достопримечательностями. Как вы позиционировали это направление на форуме?- Да, сама природа Карелии сделала нас туристическим брендом. Озера, леса, скалы, Белое море… Но, если обратиться к цифрам, то, с одной стороны, инвестиции в туризм за последние четыре-пять лет, если брать все сопутствующие сферы – общепит, гостиничный бизнес, услуги, выросли в 10 раз, а с другой, доля туризма в ВРП Карелии составляет лишь порядка 3,3%. Конечно, мы помним задачу президента – не менее 5% туризм должен давать ВРП, и понимаем, что Карелии по силам подняться и выше, и задачу себе такую ставим. Мы участвуем во всех федеральных программах с точки зрения привлечения инвестиций в туриндустрию. Например, на строительство средств размещения, включая глэмпинги и гостиницы, за два года получили 400 миллионов рублей. На данный момент с корпорацией ВЭБ.РФ реализуем проекты, связанные с формированием туристических кластеров. Сами оказываем инвесторам различные меры поддержки.Здесь, безусловно, важно и создание транспортной инфраструктуры: строительство дорог, запуск новых железнодорожных маршрутов. В этом плане активно взаимодействуем с РЖД. Взять тот же "Рускеальский экспресс" – ретропоезд, который за пять лет перевез почти 700 тысяч пассажиров. И он же стал первым в череде турпроектов РЖД. Сейчас их 30 и семь из них – в Карелии.Далее – модернизация авиасообщения. Не так давно мы ввели в строй новый аэропорт – Петрозаводский. Сейчас в число приоритетных задач региона входит развитие Кемско-Беломорской арктической агломерации. Предстоит возрождение советского аэропорта в Подужемье – это в 16 километрах от Кеми, рядом с Белым морем.Работы много, но и сделано немало. В прошлом году мы, к примеру, достигли исторического максимума по строительству и реконструкции дорог и мостов: 340 километров дорог, 23 моста, 109 объектов дорожной инфраструктуры – это в 10 раз больше, чем пять лет назад.В плане развития дорог и туризма двигаемся на север – на Белое море, где у нас и новые маршруты, и точки экономического роста, и новые туристические локации. Но ко всему нужен комплексный подход, включая энергоинфраструктуру, конкретно – газификацию, отсутствие которой в некоторых местах республики сильно тормозит не только развитие туризма, но и реализацию крупных проектов по другим направлениям.- Лесные и водные ресурсы, рыболовство, форелеводство… Насколько успешно регион монетизирует эти природные богатства?- Лесная отрасль Карелии – историческое направление. Тот же Кемский порт еще в прошлые века специализировался на экспорте лесо- и пиломатериалов. Территория Карелии – это 80% леса. У нас очень качественный лес. Но только в последнее десятилетие начал решаться вопрос комплексного освоения лесосеки, то есть использования не только хвойных пород, но и лиственных. Сегодня уже есть ряд производств, которые активно используют лиственную древесину. Это важная задача на ближайшие пять-шесть лет, если мы говорим об эффективности использования лесосеки.Вторая задача – создание новых направлений лесопереработки. В частности, с компанией "Крона" мы запускаем в этом году производство древесно-полимерных композитных плит. До недавнего времени все это завозили из Европы, а сегодня хотим делать сами.- Про лес вы рассказали. Теперь про рыбу…- Мы в тройке регионов по производству продукции аквакультуры. И на первом месте по разведению форели – 38 тысяч тонн ее производим. В этом деле очень важны новые технологии. Например, в форелеводстве мы активно двигаемся в сторону установок закрытого типа (УЗТ) – отходим от открытых водоемов. Мидии разводим, развиваем производство кормов, а в долгосрочной перспективе работаем на создание собственного племенного материала – икры. Мы достаточно серьезно были зависимы от импорта по многим этим позициям в рыбоводстве. К слову, одно из соглашений, подписанных на форуме, касается пролонгации проекта по производству кормов, который ориентирован не только на Карелию, но и на весь северо-запад страны. Здесь у нас не только участие бизнеса есть, но и своя научная база Петрозаводского университета. Создание генетического материала – задача сложная, но, надеюсь, что за пять-восемь лет этот путь мы пройдем и будем абсолютно независимы от импорта. Ну и, конечно, мы создаем новые мощности по рыбопереработке.- Ягоды, грибы, лекарственные травы… В отношении этих биоресурсов, на что сегодня ставка – на промышленные заготовки или на малый бизнес?- Сегодня у нас хороший рост и малого бизнеса, и самозанятых в республике – их уже почти 60 тысяч на 524 тысячи жителей. То есть каждый девятый – малый предприниматель. И их доля в экономике, действительно, серьезная. Но малый бизнес, конечно, не ограничен грибами-ягодами – он проникает во многие сферы экономики. К примеру, у нас очень много мелкоконтурных полей – ландшафт наш такой. И это как раз поле деятельности для КФХ – крестьянско-фермерских хозяйств. Вы знаете, что у нас самая вкусная клубника? Приезжайте – попробуйте. Месяц карельской клубники – это июль, и для знатоков это уже туристический бренд.Конечно, у нас много дикоросов, но они сильно зависят от погодных условий (бывают заморозки, вымокание) и создавать под них перерабатывающие производства сложно. Поэтому мы активно внедряем ягодное садоводство – клубнику, малину, черную смородину. Есть у нас малые предприниматели, которые сливу выращивают и делают из нее джемы. Представьте, сливовые джемы из Карелии! Звучит экзотично, но есть желание – есть продукт. Во всем должна быть гармония и все сферы связаны: камнедобыча, дороги, туризм, дары природы…- Вы так или иначе возвращаетесь к камнедобыче – понятно, что это значимый сектор экономики. Расскажите тогда, как налажен ее сбыт, куда уходит ваша продукция.- Проблем со сбытом карельского камня нет. Он уходит "с колес" – в центральный округ, на юг страны, в Москву. И этот спрос не удовлетворен, так что нам есть куда развиваться. Как раз на ПМЭФ заключили с компанией "Биоэн" соглашение о добыче и переработке камня. Она планирует шесть камнеобрабатывающих заводов у нас построить. Мы на это и ориентируем инвесторов – строить такие объекты именно в Карелии, чтобы везти отсюда уже переработанный камень.Пять лет назад мы построили первый в России технопарк по камнеобработке под Петрозаводском – для обеспечения самой современной техникой и оборудованием для обработки камня. Сегодня мы пилим камень даже шириной 0,8 сантиметра – это сложная технология, которая открывает совершенно новые возможности для архитектуры, ведь чем камень тоньше, тем он легче, и тем больше натурального камня можно использовать не только для внешней отделки зданий, но и в интерьерах. Мы не зря в третий раз провели наш международный Карелфорум по проблемам камнеобработки – теперь к нам везут свой камень на обработку из разных концов страны. У нас и у самих богатая палитра камней, и мы стараемся заинтересовать камнедобытчиков других регионов. Кроме того, мы создаем культуру использования натурального камня в строительстве и архитектуре.- Карелия – приграничный регион, традиционно экспортоориентированный. Как сейчас обстоят дела с внешней торговлей? Появляются ли новые рынки сбыта?- Исторически наш экспорт шел на Запад. И, может быть, мы попали в самую сложную ситуацию среди регионов России. Но мы первыми поехали в Иран, где, кстати, тоже очень давние традиции как камнеобработки, так и рыбоводства, и это как-то сразу настроило нас на взаимодействие. Сегодня мы полностью переориентировали наш экспорт, основные его точки – это Китай, Турция, Иран. Но важно и то, что нас очень поддержал внутренний рынок – спросом и на лес, и на камнеобработку, и на железную руду. Весь карельский окатыш теперь идет на внутреннее потребление. Ну, а нам надо соответствовать спросу, развивая традиционные отрасли экономики и новые технологии в разработке месторождений. Равно как и инновации в добыче полезных ископаемых, которыми так богата карельская земля.

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https://ria.ru/20240424/kareliya-1942018655.html

https://ria.ru/20240517/forum-vystavka-1946644598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, россия, артур парфенчиков, белое море, республика карелия