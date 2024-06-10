https://ria.ru/20240610/otravleniya-1952075803.html
Детские учреждения в Буйнакске перевели на карантин после отравлений
Детские учреждения в Буйнакске перевели на карантин после отравлений - РИА Новости, 10.06.2024
Детские учреждения в Буйнакске перевели на карантин после отравлений
Все детские учреждения дагестанского Буйнакска будут переведены на карантин после массового отравления в городе, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T23:34
2024-06-10T23:34
2024-06-10T23:54
буйнакск
здоровье - общество
происшествия
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 10 июн - РИА Новости. Все детские учреждения дагестанского Буйнакска будут переведены на карантин после массового отравления в городе, сообщает пресс-служба главы региона.По данным минздрава Дагестана, на вечер понедельника в Буйнакске с кишечной инфекции госпитализированы 84 человека. По данным следствия, с признаками отравления горожане стали обращаться в медучреждения с 7 июня. Установлено, что люди употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям. Возбуждено уголовное дело по факту оказания МУП "Буйнакскводоканал" услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей."(Глава Дагестана) Сергей Меликов провел совещание в связи с отравлением людей в Буйнакске… Руководству города поручено перевести на карантин все детские учреждения, а также усилить работу с населением", – говорится в сообщении.На совещании было отмечено, что состояние пациентов быстро улучшается после начала терапии. Часть из них обращаются к врачам по поводу выписки, но медики настаивают остаться под наблюдением хотя бы в течение суток.Ранее в минздраве Дагестана сообщили, что в Буйнакске начато фагирование контактных лиц и заболевших в легкой форме для предупреждения распространения кишечной инфекции. Введение интести-бактериофага должно помочь не заболеть острой кишечной инфекцией или перенести ее легко. В ближайшее время будет проведена иммунизация детей против вирусного гепатита А.
https://ria.ru/20240213/otravleniya-1927016217.html
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буйнакск, здоровье - общество, происшествия, сергей меликов
Буйнакск, Здоровье - Общество, Происшествия, Сергей Меликов
Детские учреждения в Буйнакске перевели на карантин после отравлений
Детские учреждения в Буйнакске перевели на карантин после массового отравления
МАХАЧКАЛА, 10 июн - РИА Новости. Все детские учреждения дагестанского Буйнакска будут переведены на карантин после массового отравления в городе, сообщает пресс-служба главы региона.
По данным минздрава Дагестана, на вечер понедельника в Буйнакске с кишечной инфекции госпитализированы 84 человека. По данным следствия, с признаками отравления горожане стали обращаться в медучреждения с 7 июня. Установлено, что люди употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям. Возбуждено уголовное дело по факту оказания МУП "Буйнакскводоканал" услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.
"(Глава Дагестана) Сергей Меликов
провел совещание в связи с отравлением людей в Буйнакске… Руководству города поручено перевести на карантин все детские учреждения, а также усилить работу с населением", – говорится в сообщении.
На совещании было отмечено, что состояние пациентов быстро улучшается после начала терапии. Часть из них обращаются к врачам по поводу выписки, но медики настаивают остаться под наблюдением хотя бы в течение суток.
Ранее в минздраве Дагестана сообщили, что в Буйнакске начато фагирование контактных лиц и заболевших в легкой форме для предупреждения распространения кишечной инфекции. Введение интести-бактериофага должно помочь не заболеть острой кишечной инфекцией или перенести ее легко. В ближайшее время будет проведена иммунизация детей против вирусного гепатита А.