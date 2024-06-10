https://ria.ru/20240610/otravlenie-1951912312.html

В Дагестане проведут проверку после массового отравления людей

В Дагестане проведут проверку после массового отравления людей - РИА Новости, 10.06.2024

В Дагестане проведут проверку после массового отравления людей

Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту массового отравления людей в городе Буйнакск, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:03

2024-06-10T12:03

2024-06-10T12:03

происшествия

здоровье - общество

буйнакск

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МАХАЧКАЛА, 10 июн - РИА Новости. Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту массового отравления людей в городе Буйнакск, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора республики Татьяна Голубова. По данным минздрава Дагестана, со вчерашнего дня в Буйнакске свыше 35 человек госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции, среди них есть дети. "Прокуратурой республики организована проверка по информации о массовом отравлении в Буйнакске. В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства и причины произошедшего", – сообщила Голубова. По ее словам, ведомство даст оценку соблюдению требований санитарно- эпидемиологического и иного законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20240610/otravlenie-1951874845.html

буйнакск

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происшествия, здоровье - общество, буйнакск