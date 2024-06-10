Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане проведут проверку после массового отравления людей - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/otravlenie-1951912312.html
В Дагестане проведут проверку после массового отравления людей
В Дагестане проведут проверку после массового отравления людей - РИА Новости, 10.06.2024
В Дагестане проведут проверку после массового отравления людей
Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту массового отравления людей в городе Буйнакск, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:03
2024-06-10T12:03
происшествия
здоровье - общество
буйнакск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
МАХАЧКАЛА, 10 июн - РИА Новости. Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту массового отравления людей в городе Буйнакск, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора республики Татьяна Голубова. По данным минздрава Дагестана, со вчерашнего дня в Буйнакске свыше 35 человек госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции, среди них есть дети. "Прокуратурой республики организована проверка по информации о массовом отравлении в Буйнакске. В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства и причины произошедшего", – сообщила Голубова. По ее словам, ведомство даст оценку соблюдению требований санитарно- эпидемиологического и иного законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20240610/otravlenie-1951874845.html
буйнакск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, буйнакск
Происшествия, Здоровье - Общество, Буйнакск
В Дагестане проведут проверку после массового отравления людей

Прокуратура организовала проверку после массового отравления людей в Буйнакске

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 10 июн - РИА Новости. Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту массового отравления людей в городе Буйнакск, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора республики Татьяна Голубова.
По данным минздрава Дагестана, со вчерашнего дня в Буйнакске свыше 35 человек госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции, среди них есть дети.
«
"Прокуратурой республики организована проверка по информации о массовом отравлении в Буйнакске. В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства и причины произошедшего", – сообщила Голубова.
По ее словам, ведомство даст оценку соблюдению требований санитарно- эпидемиологического и иного законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
В парк-отеле в Подмосковье отравились 14 детей
09:54
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоБуйнакск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала