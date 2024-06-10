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В парк-отеле в Подмосковье отравились 14 детей - РИА Новости, 10.06.2024
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09:54 10.06.2024 (обновлено: 10:59 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/otravlenie-1951874845.html
В парк-отеле в Подмосковье отравились 14 детей
В парк-отеле в Подмосковье отравились 14 детей - РИА Новости, 10.06.2024
В парк-отеле в Подмосковье отравились 14 детей
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за отравления 14 детей в парк-отеле в подмосковном городе Истра, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T09:54
2024-06-10T10:59
происшествия
истра
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за отравления 14 детей в парк-отеле в подмосковном городе Истра, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка ведомства."Установлено, что с 6 по 9 июня в больницу Красногорска с жалобами обратились 14 детей в возрасте от семи до 16 лет. Предварительной причиной их плохого самочувствия явилась острая кишечная инфекция", — говорится в релизе.Дело открыли по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья". Следователи осмотрели место происшествия, допросили руководство отеля и детей."Сведения о произошедшем направлены в Ропотребнадзор, с которым планируется проведение следственных действий", — добавили в пресс-службе.В администрации городского округа уточнили, что речь идет о парк-отеле "Огниково", это частная организация. Истринская городская прокуратура, со своей стороны, тоже проводит проверку, сообщили в подмосковном надзорном ведомстве. По его информации, дети приехали в парк-отель на спортивные сборы. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.Прокуроры намерены установить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям ответственных за организацию питания.
https://ria.ru/20240610/klubnika-1951870655.html
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истра
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происшествия, истра, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Истра, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
В парк-отеле в Подмосковье отравились 14 детей

В парк-отеле в Истре отравились 14 детей, приехавших на спортивные сборы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за отравления 14 детей в парк-отеле в подмосковном городе Истра, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка ведомства.
"Установлено, что с 6 по 9 июня в больницу Красногорска с жалобами обратились 14 детей в возрасте от семи до 16 лет. Предварительной причиной их плохого самочувствия явилась острая кишечная инфекция", — говорится в релизе.
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Дело открыли по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья". Следователи осмотрели место происшествия, допросили руководство отеля и детей.
"Сведения о произошедшем направлены в Ропотребнадзор, с которым планируется проведение следственных действий", — добавили в пресс-службе.
В администрации городского округа уточнили, что речь идет о парк-отеле "Огниково", это частная организация.
Истринская городская прокуратура, со своей стороны, тоже проводит проверку, сообщили в подмосковном надзорном ведомстве. По его информации, дети приехали в парк-отель на спортивные сборы. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.
Прокуроры намерены установить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям ответственных за организацию питания.
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ПроисшествияИстраСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)
 
 
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