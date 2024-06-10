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Посол Филиппин назвал отношения с Россией дружественными
Посол Филиппин назвал отношения с Россией дружественными - РИА Новости, 10.06.2024
Посол Филиппин назвал отношения с Россией дружественными
Отношения России и Филиппин на сегодняшний день остаются дружественными, несмотря на ситуацию в мире, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ посол страны в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T08:54
2024-06-10T08:54
2024-06-10T08:54
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Отношения России и Филиппин на сегодняшний день остаются дружественными, несмотря на ситуацию в мире, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ посол страны в Москве Игорь Байлен. "Двусторонние отношения остаются дружественными. Об этом говорит российская сторона, об этом говорит филиппинская сторона. Конечно, есть сложности, потому что хорошо известна позиция, которую мы заняли в Генеральной Ассамблее ООН, наша позиция по украинскому кризису. Но безотносительно этого мы остаемся дружественными и к Украине, и к России", - сказал Байлен. Он напомнил, что Манила не вводила санкции против России, как другие страны в регионе, и хотела бы продвигаться вперед в политических и экономических отношениях с Москвой.
https://ria.ru/20240416/filippiny-1940466256.html
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в мире, россия, филиппины, игорь байлен (посол филиппин в россии), оон
В мире, Россия, Филиппины, Игорь Байлен (посол Филиппин в России), ООН
Посол Филиппин назвал отношения с Россией дружественными
Посол Байлен: отношения России и Филиппин остаются дружественными