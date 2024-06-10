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Посол Филиппин назвал отношения с Россией дружественными - РИА Новости, 10.06.2024
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08:54 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/otnosheniya-1951861678.html
Посол Филиппин назвал отношения с Россией дружественными
Посол Филиппин назвал отношения с Россией дружественными - РИА Новости, 10.06.2024
Посол Филиппин назвал отношения с Россией дружественными
Отношения России и Филиппин на сегодняшний день остаются дружественными, несмотря на ситуацию в мире, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ посол страны в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T08:54
2024-06-10T08:54
в мире
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филиппины
игорь байлен (посол филиппин в россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Отношения России и Филиппин на сегодняшний день остаются дружественными, несмотря на ситуацию в мире, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ посол страны в Москве Игорь Байлен. "Двусторонние отношения остаются дружественными. Об этом говорит российская сторона, об этом говорит филиппинская сторона. Конечно, есть сложности, потому что хорошо известна позиция, которую мы заняли в Генеральной Ассамблее ООН, наша позиция по украинскому кризису. Но безотносительно этого мы остаемся дружественными и к Украине, и к России", - сказал Байлен. Он напомнил, что Манила не вводила санкции против России, как другие страны в регионе, и хотела бы продвигаться вперед в политических и экономических отношениях с Москвой.
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в мире, россия, филиппины, игорь байлен (посол филиппин в россии), оон
В мире, Россия, Филиппины, Игорь Байлен (посол Филиппин в России), ООН
Посол Филиппин назвал отношения с Россией дружественными

Посол Байлен: отношения России и Филиппин остаются дружественными

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосол Филиппин в России Игорь Байлен
Посол Филиппин в России Игорь Байлен - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Посол Филиппин в России Игорь Байлен. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Отношения России и Филиппин на сегодняшний день остаются дружественными, несмотря на ситуацию в мире, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ посол страны в Москве Игорь Байлен.
«
"Двусторонние отношения остаются дружественными. Об этом говорит российская сторона, об этом говорит филиппинская сторона. Конечно, есть сложности, потому что хорошо известна позиция, которую мы заняли в Генеральной Ассамблее ООН, наша позиция по украинскому кризису. Но безотносительно этого мы остаемся дружественными и к Украине, и к России", - сказал Байлен.
Он напомнил, что Манила не вводила санкции против России, как другие страны в регионе, и хотела бы продвигаться вперед в политических и экономических отношениях с Москвой.
Вид на Филиппины - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Филиппины выразили надежду на укрепление экономических отношений с Россией
16 апреля, 21:33
 
В миреРоссияФилиппиныИгорь Байлен (посол Филиппин в России)ООН
 
 
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