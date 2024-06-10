https://ria.ru/20240610/ordinatura-1951855401.html

Мурашко заявил о росте целевого приема в ординатуру

Мурашко заявил о росте целевого приема в ординатуру - РИА Новости, 10.06.2024

Мурашко заявил о росте целевого приема в ординатуру

Более 98% мест при поступлении в ординатуру в этом году будут целевыми, за пять лет целевой прием вырос на 140%, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T07:12

2024-06-10T07:12

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Более 98% мест при поступлении в ординатуру в этом году будут целевыми, за пять лет целевой прием вырос на 140%, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Отмечается и положительная динамика по целевому приему - за пять лет на 140%. При поступлении в 2024 году 98,4% мест в ординатуре будут целевыми", - сказал Мурашко. В настоящее время в системе медицинского образования первой ступенью подготовки врачей является специалитет, а второй - ординатура по более узкой специальности. Петербургский международный экономический форум проходил 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240609/minzdrav-1951723194.html

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общество, россия, михаил мурашко, образование - общество, навигатор абитуриента