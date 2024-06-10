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Мурашко заявил о росте целевого приема в ординатуру - РИА Новости, 10.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
07:12 10.06.2024 (обновлено: 10:36 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/ordinatura-1951855401.html
Мурашко заявил о росте целевого приема в ординатуру
Мурашко заявил о росте целевого приема в ординатуру - РИА Новости, 10.06.2024
Мурашко заявил о росте целевого приема в ординатуру
Более 98% мест при поступлении в ординатуру в этом году будут целевыми, за пять лет целевой прием вырос на 140%, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T07:12
2024-06-10T10:36
пмэф-2024
общество
россия
михаил мурашко
образование - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Более 98% мест при поступлении в ординатуру в этом году будут целевыми, за пять лет целевой прием вырос на 140%, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Отмечается и положительная динамика по целевому приему - за пять лет на 140%. При поступлении в 2024 году 98,4% мест в ординатуре будут целевыми", - сказал Мурашко. В настоящее время в системе медицинского образования первой ступенью подготовки врачей является специалитет, а второй - ординатура по более узкой специальности. Петербургский международный экономический форум проходил 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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общество, россия, михаил мурашко, образование - общество, навигатор абитуриента
ПМЭФ-2024, Общество, Россия, Михаил Мурашко, Образование - Общество, Навигатор абитуриента
Мурашко заявил о росте целевого приема в ординатуру

Мурашко: более 98% мест при поступлении в ординатуру в 2024 году будут целевыми

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСтуденты на занятиях в аудитории
Студенты на занятиях в аудитории - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Студенты на занятиях в аудитории. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Более 98% мест при поступлении в ординатуру в этом году будут целевыми, за пять лет целевой прием вырос на 140%, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Отмечается и положительная динамика по целевому приему - за пять лет на 140%. При поступлении в 2024 году 98,4% мест в ординатуре будут целевыми", - сказал Мурашко.
В настоящее время в системе медицинского образования первой ступенью подготовки врачей является специалитет, а второй - ординатура по более узкой специальности.
Петербургский международный экономический форум проходил 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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ПМЭФ-2024ОбществоРоссияМихаил МурашкоОбразование - ОбществоНавигатор абитуриента
 
 
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