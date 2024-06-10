https://ria.ru/20240610/ordinatura-1951855401.html
Мурашко заявил о росте целевого приема в ординатуру
Мурашко заявил о росте целевого приема в ординатуру - РИА Новости, 10.06.2024
Мурашко заявил о росте целевого приема в ординатуру
Более 98% мест при поступлении в ординатуру в этом году будут целевыми, за пять лет целевой прием вырос на 140%, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T07:12
2024-06-10T07:12
2024-06-10T10:36
пмэф-2024
общество
россия
михаил мурашко
образование - общество
навигатор абитуриента
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782554840_0:249:3036:1957_1920x0_80_0_0_4be19baf3249abe52ef4d2bdfe90230e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Более 98% мест при поступлении в ординатуру в этом году будут целевыми, за пять лет целевой прием вырос на 140%, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Отмечается и положительная динамика по целевому приему - за пять лет на 140%. При поступлении в 2024 году 98,4% мест в ординатуре будут целевыми", - сказал Мурашко. В настоящее время в системе медицинского образования первой ступенью подготовки врачей является специалитет, а второй - ординатура по более узкой специальности. Петербургский международный экономический форум проходил 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240609/minzdrav-1951723194.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782554840_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_c0393a2d7ec2e62ea7d1b63699ff8774.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мурашко, образование - общество, навигатор абитуриента
ПМЭФ-2024, Общество, Россия, Михаил Мурашко, Образование - Общество, Навигатор абитуриента
Мурашко заявил о росте целевого приема в ординатуру
Мурашко: более 98% мест при поступлении в ординатуру в 2024 году будут целевыми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Более 98% мест при поступлении в ординатуру в этом году будут целевыми, за пять лет целевой прием вырос на 140%, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Отмечается и положительная динамика по целевому приему - за пять лет на 140%. При поступлении в 2024 году 98,4% мест в ординатуре будут целевыми", - сказал Мурашко.
В настоящее время в системе медицинского образования первой ступенью подготовки врачей является специалитет, а второй - ординатура по более узкой специальности.
Петербургский международный экономический форум проходил 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.