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В Кемерово 15 пострадавших в ДТП с трамваями остаются в больнице - РИА Новости, 10.06.2024
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12:55 10.06.2024 (обновлено: 13:41 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/opershtab-1951926165.html
В Кемерово 15 пострадавших в ДТП с трамваями остаются в больнице
В Кемерово 15 пострадавших в ДТП с трамваями остаются в больнице - РИА Новости, 10.06.2024
В Кемерово 15 пострадавших в ДТП с трамваями остаются в больнице
Пятнадцать пострадавших в аварии с двумя трамваями в Кемерово остаются в больнице, сообщили РИА Новости в оперштабе. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:55
2024-06-10T13:41
происшествия
россия
кемерово
дтп с трамваями в кемерово
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КЕМЕРОВО, 10 июн – РИА Новости. Пятнадцать пострадавших в аварии с двумя трамваями в Кемерово остаются в больнице, сообщили РИА Новости в оперштабе. По данным на пятницу, в больнице оставались 20 пострадавших. "В стационаре сейчас 15 человек. Состояние троих оценивается как среднее, 12 – легкой степени тяжести. Положительная динамика", – рассказали РИА Новости в оперштабе. Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая. По последним данным, пострадали более 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина скончался. Региональное СУСК РФ возбудило уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура области организовала свою проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Позже ГУМВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Затем СУСК региона сообщил, что возбуждено третье уголовное дело о халатности при осуществлении контроля за пассажирскими перевозками.
https://ria.ru/20240608/dtp-1951600361.html
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происшествия, россия, кемерово, дтп с трамваями в кемерово
Происшествия, Россия, Кемерово, ДТП с трамваями в Кемерово
В Кемерово 15 пострадавших в ДТП с трамваями остаются в больнице

Оперштаб: 15 пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Кемерово остаются в больнице

© СУ СК России по Кемеровской области/TelegramМесто происшествия, где произошло столкновение двух поездов в Кемерово
Место происшествия, где произошло столкновение двух поездов в Кемерово
© СУ СК России по Кемеровской области/Telegram
Место происшествия, где произошло столкновение двух поездов в Кемерово. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 10 июн – РИА Новости. Пятнадцать пострадавших в аварии с двумя трамваями в Кемерово остаются в больнице, сообщили РИА Новости в оперштабе.
По данным на пятницу, в больнице оставались 20 пострадавших.
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"В стационаре сейчас 15 человек. Состояние троих оценивается как среднее, 12 – легкой степени тяжести. Положительная динамика", – рассказали РИА Новости в оперштабе.
Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая. По последним данным, пострадали более 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина скончался. Региональное СУСК РФ возбудило уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура области организовала свою проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Позже ГУМВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Затем СУСК региона сообщил, что возбуждено третье уголовное дело о халатности при осуществлении контроля за пассажирскими перевозками.
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ПроисшествияРоссияКемеровоДТП с трамваями в Кемерово
 
 
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