В Кемерово 15 пострадавших в ДТП с трамваями остаются в больнице
Оперштаб: 15 пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Кемерово остаются в больнице
© СУ СК России по Кемеровской области/TelegramМесто происшествия, где произошло столкновение двух поездов в Кемерово
Место происшествия, где произошло столкновение двух поездов в Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 10 июн – РИА Новости. Пятнадцать пострадавших в аварии с двумя трамваями в Кемерово остаются в больнице, сообщили РИА Новости в оперштабе.
По данным на пятницу, в больнице оставались 20 пострадавших.
"В стационаре сейчас 15 человек. Состояние троих оценивается как среднее, 12 – легкой степени тяжести. Положительная динамика", – рассказали РИА Новости в оперштабе.
Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая. По последним данным, пострадали более 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина скончался. Региональное СУСК РФ возбудило уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура области организовала свою проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Позже ГУМВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Затем СУСК региона сообщил, что возбуждено третье уголовное дело о халатности при осуществлении контроля за пассажирскими перевозками.