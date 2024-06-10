https://ria.ru/20240610/opershtab-1951926165.html

В Кемерово 15 пострадавших в ДТП с трамваями остаются в больнице

В Кемерово 15 пострадавших в ДТП с трамваями остаются в больнице - РИА Новости, 10.06.2024

В Кемерово 15 пострадавших в ДТП с трамваями остаются в больнице

Пятнадцать пострадавших в аварии с двумя трамваями в Кемерово остаются в больнице, сообщили РИА Новости в оперштабе. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:55

2024-06-10T12:55

2024-06-10T13:41

происшествия

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кемерово

дтп с трамваями в кемерово

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КЕМЕРОВО, 10 июн – РИА Новости. Пятнадцать пострадавших в аварии с двумя трамваями в Кемерово остаются в больнице, сообщили РИА Новости в оперштабе. По данным на пятницу, в больнице оставались 20 пострадавших. "В стационаре сейчас 15 человек. Состояние троих оценивается как среднее, 12 – легкой степени тяжести. Положительная динамика", – рассказали РИА Новости в оперштабе. Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая. По последним данным, пострадали более 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина скончался. Региональное СУСК РФ возбудило уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура области организовала свою проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Позже ГУМВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Затем СУСК региона сообщил, что возбуждено третье уголовное дело о халатности при осуществлении контроля за пассажирскими перевозками.

https://ria.ru/20240608/dtp-1951600361.html

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