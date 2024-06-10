https://ria.ru/20240610/opasnost-1952052340.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 10.06.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T20:08

2024-06-10T20:08

2024-06-10T20:08

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее Гладков сообщил, что ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - написал Гладков в своем Telegram-канале чуть более чем через полчаса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

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2024

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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков