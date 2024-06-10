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В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 10.06.2024
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20:08 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/opasnost-1952052340.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 10.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T20:08
2024-06-10T20:08
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее Гладков сообщил, что ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - написал Гладков в своем Telegram-канале чуть более чем через полчаса.
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков сообщил, что ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе.
"Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - написал Гладков в своем Telegram-канале чуть более чем через полчаса.
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ПроисшествияБелгородБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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