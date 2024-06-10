https://ria.ru/20240610/opasnost-1951948422.html
В Воронежской области объявили авиационную опасность
В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 10.06.2024
В Воронежской области объявили авиационную опасность
В Воронежской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:12
2024-06-10T14:12
2024-06-10T14:15
воронежская область
специальная военная операция на украине
александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Воронежской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев."Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность", - написал он в Telegram-канале.Он добавил, что гражданам необходимо укрыться в помещениях без окон, а тем, кто находится на улице, нужно зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Воронежская область, Специальная военная операция на Украине, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Гусев: в Воронежской области объявили авиационную опасность