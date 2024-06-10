https://ria.ru/20240610/opasnost-1951948422.html

В Воронежской области объявили авиационную опасность

В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 10.06.2024

В Воронежской области объявили авиационную опасность

В Воронежской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T14:12

2024-06-10T14:12

2024-06-10T14:15

воронежская область

специальная военная операция на украине

александр гусев (губернатор)

безопасность

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Воронежской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев."Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность", - написал он в Telegram-канале.Он добавил, что гражданам необходимо укрыться в помещениях без окон, а тем, кто находится на улице, нужно зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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2024

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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность