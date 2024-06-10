https://ria.ru/20240610/opasnost-1951943719.html

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 10.06.2024

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе вновь объявлена ракетная опасность, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:54

2024-06-10T13:54

2024-06-10T13:58

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

безопасность

вячеслав гладков

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе вновь объявлена ракетная опасность, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, безопасность, вячеслав гладков