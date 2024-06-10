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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 10.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:54 10.06.2024 (обновлено: 13:58 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/opasnost-1951943719.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 10.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе вновь объявлена ракетная опасность, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:54
2024-06-10T13:58
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
безопасность
вячеслав гладков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе вновь объявлена ракетная опасность, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он.
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белгород, белгородский район, безопасность, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкБелгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе вновь объявлена ракетная опасность, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
У Украины появился новый план победы. Ну теперь-то уж точно сработает!
24 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районБезопасностьВячеслав Гладков
 
 
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