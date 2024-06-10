https://ria.ru/20240610/opasnost-1951858234.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 10.06.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T08:06

2024-06-10T08:06

2024-06-10T08:09

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

белгородская область

безопасность

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 7.55 мск. Через шесть минут тревогу отменили."Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

белгород

белгородский район

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