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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 10.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T07:59
2024-06-10T07:59
2024-06-10T07:59
специальная военная операция на украине
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белгородский район
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Россия
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность