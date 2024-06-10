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Говорить о составе нового федерального округа преждевременно, заявил Рогов - РИА Новости, 10.06.2024
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https://ria.ru/20240610/okrug-1951943485.html
Говорить о составе нового федерального округа преждевременно, заявил Рогов
Говорить о составе нового федерального округа преждевременно, заявил Рогов - РИА Новости, 10.06.2024
Говорить о составе нового федерального округа преждевременно, заявил Рогов
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:53
2024-06-10T13:53
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политика
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что говорить о сроках и составе нового федерального округа преждевременно, этот вопрос является исключительно прерогативой президента России. Ранее в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что, по его мнению, в новый федеральный округ, который может быть создан в ближайшее время, войдут четыре новых региона и Крым. Позднее два источника РИА Новости сообщили, что окончательной конфигурации нового федерального округа, как и решения о сроках его создания, пока нет. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что новый федеральный округ наверняка будет создан в России, но позже и, возможно, в более широком составе. При этом в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дискуссий о создании в России нового федерального округа в администрации президента не ведется. "Говорить о сроках и составе возможного нового федерального округа считаю пока преждевременным. Это решение, также как и назначение полпреда, является исключительно прерогативой президента Российской Федерации", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, сейчас перед властями новых регионов стоят более насущные вопросы, связанные с социально-экономической и правовой интеграцией, а также доведения уровня жизни населения до общероссийских стандартов. "В той же Запорожской области самыми насущными вопросами на сегодня являются систематические задержки выплаты зарплаты и кризисное состояние двух крупнейших областных ГУПов: Государственный зерновой оператор и Бердянский морской торговый порт", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20240607/okrug-1951278003.html
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политика, россия, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Владимир Рогов, Запорожская область
Говорить о составе нового федерального округа преждевременно, заявил Рогов

Рогов: состав нового федерального округа останется прерогативой президента

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что говорить о сроках и составе нового федерального округа преждевременно, этот вопрос является исключительно прерогативой президента России.
Ранее в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что, по его мнению, в новый федеральный округ, который может быть создан в ближайшее время, войдут четыре новых региона и Крым. Позднее два источника РИА Новости сообщили, что окончательной конфигурации нового федерального округа, как и решения о сроках его создания, пока нет. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что новый федеральный округ наверняка будет создан в России, но позже и, возможно, в более широком составе. При этом в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дискуссий о создании в России нового федерального округа в администрации президента не ведется.
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"Говорить о сроках и составе возможного нового федерального округа считаю пока преждевременным. Это решение, также как и назначение полпреда, является исключительно прерогативой президента Российской Федерации", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, сейчас перед властями новых регионов стоят более насущные вопросы, связанные с социально-экономической и правовой интеграцией, а также доведения уровня жизни населения до общероссийских стандартов.
"В той же Запорожской области самыми насущными вопросами на сегодня являются систематические задержки выплаты зарплаты и кризисное состояние двух крупнейших областных ГУПов: Государственный зерновой оператор и Бердянский морской торговый порт", - сказал Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияВладимир РоговЗапорожская область
 
 
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