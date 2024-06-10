https://ria.ru/20240610/okkultizm-1951924701.html

В РПЦ выступили за законодательное ограничение оккультизма

В РПЦ выступили за законодательное ограничение оккультизма - РИА Новости, 10.06.2024

В РПЦ выступили за законодательное ограничение оккультизма

Нужно в законодательной области называть вещи своими именами: если оккультизм это зло, мы должны это зло искоренять, не позволять ему развиваться, заявил в... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:46

2024-06-10T12:46

2024-06-10T12:46

религия

вахтанг кипшидзе

религия

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Нужно в законодательной области называть вещи своими именами: если оккультизм это зло, мы должны это зло искоренять, не позволять ему развиваться, заявил в воскресенье зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя историю с задержанием "ведьмы" Суликовой.Ранее Ивантеевский районный суд Московской области арестовал руководительницу оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елену Суликову (она же - Алена Полынь), обвиняемую в экстремизме и оскорблении религиозных чувств. Согласно информации подмосковного главка СК РФ, с января 2020 по декабрь 2023 года жительница Ивантеевки продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей РПЦ, публиковала в интернете видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.Задержали Суликову 4 июня. Российский бизнесмен и общественный деятель Андрей Ковалев, написавший на нее заявление, рассказал РИА Новости, что женщина получала огромные средства за свои курсы о том, как стать ведьмой."Видел в ее "трудах" содержатся пожелания смерти священникам. Даже если мы оккультную тему отодвигаем, там есть нарушение уголовного закона. Я бы не стал это рассматривать как конфликт Русской церкви с ведьмой, это куда более широкая ситуация, которая предполагает участие правоохранительных органов", - сказал Кипшидзе в эфире передачи "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".Он подчеркнул, что с точки зрения Церкви, любые попытки заигрывать со злыми силами – это "огромная опасность для человеческой души и для самой ведьмы, которая тоже обладает душой… ведь дьявол хочет смерти всем, - и ведьмам и не ведьмам… участь у них будет такая же, как и у их жертв"."Очень важно, что в публичном пространстве был трезвый разговор об опасности форм оккультизма, не менее опасны всевозможные курсы для ведьм… Думаю, что мы должны в законодательной области, и в общественной называть вещи своими именами: если оккультизм это зло, мы должны это зло искоренять, не позволять ему развиваться, чтобы оно не поражало нас и наших близких", - заключил представитель Церкви.

https://ria.ru/20240610/zapad-1951919040.html

https://ria.ru/20240604/zakon-1950496854.html

https://ria.ru/20240609/vera-1951833609.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

вахтанг кипшидзе, религия