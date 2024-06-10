https://ria.ru/20240610/obstrely-1951839559.html

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 10.06.2024

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 40 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 113 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T00:44

2024-06-10T00:44

2024-06-10T00:44

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893872806_0:412:960:952_1920x0_80_0_0_f8cc1f19825d32bdc6bf16f14f2d5c86.jpg

ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 40 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 113 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Сорок фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Двадцать шесть обстрелов - на Донецком направлении; 14 обстрелов - на Горловском направлении", - говорится в сообщении представительства. Всего было выпущено 113 боеприпасов, уточнили в представительстве ДНР. По данным представительства, погиб один гражданский, ранения получили еще четверо. В предыдущие сутки было зафиксировано 49 обстрелов.

https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951832840.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия, россия