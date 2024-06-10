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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 10.06.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли в понедельник Горловку и Донецк, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:52
2024-06-10T19:52
2024-06-10T19:52
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник Горловку и Донецк, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.40 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ с 19.05 по 19.20 выпустили по Горловке семь снарядов того же калибра, два из них - кассетные. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сцкк, вооруженные силы украины, стирол, донецкая народная республика, донецк, горловка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили девять снарядов по Донецку и Горловке