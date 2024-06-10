Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле Каховки пострадали два человека - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:08 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/obstrel-1952026099.html
При украинском обстреле Каховки пострадали два человека
При украинском обстреле Каховки пострадали два человека - РИА Новости, 10.06.2024
При украинском обстреле Каховки пострадали два человека
Число пострадавших после серии атак украинских войск на город Каховка Херсонской области возросло до двух, их госпитализировали, сообщил глава администрации... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:08
2024-06-10T18:08
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951953115_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_884edc935890638f192977e37afe5d0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Число пострадавших после серии атак украинских войск на город Каховка Херсонской области возросло до двух, их госпитализировали, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.ВСУ в понедельник несколько раз атаковали Каховку, в том числе под удар дрона попала общественная приемная горадминистрации. Пострадал мужчина. "Пострадали два мирных жителя — мужчины 1953 и 1968 года рождения. С осколочными ранениями они госпитализированы в Каховскую центральную районную больницу. Ранения легкие. Погибших нет", - написал Филипчук в своем Telegram-канале. По его словам, при обстреле города также сгорело три машины. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240610/malva-1951419725.html
херсонская область
россия
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951953115_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4a019d30b5205df75003cd00734114dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Каховки пострадали два человека

Филипчук: число пострадавших при обстреле Каховки ВСУ увеличилось до двух

© Фото : Павел Филипчук Глава округа/TelegramПоследствия обстрела Каховки в Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Каховки в Херсонской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Павел Филипчук Глава округа/Telegram
Последствия обстрела Каховки в Херсонской области со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Число пострадавших после серии атак украинских войск на город Каховка Херсонской области возросло до двух, их госпитализировали, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
ВСУ в понедельник несколько раз атаковали Каховку, в том числе под удар дрона попала общественная приемная горадминистрации. Пострадал мужчина.
"Пострадали два мирных жителя — мужчины 1953 и 1968 года рождения. С осколочными ранениями они госпитализированы в Каховскую центральную районную больницу. Ранения легкие. Погибших нет", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.
По его словам, при обстреле города также сгорело три машины.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Самоходная артиллерийская установка Мальва - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
"От ее огня не скрыться". Под Харьковом дебютировала новая артустановка
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (город)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала