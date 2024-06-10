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При украинском обстреле Каховки пострадали два человека
При украинском обстреле Каховки пострадали два человека - РИА Новости, 10.06.2024
При украинском обстреле Каховки пострадали два человека
Число пострадавших после серии атак украинских войск на город Каховка Херсонской области возросло до двух, их госпитализировали, сообщил глава администрации... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:08
2024-06-10T18:08
2024-06-10T18:08
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Число пострадавших после серии атак украинских войск на город Каховка Херсонской области возросло до двух, их госпитализировали, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.ВСУ в понедельник несколько раз атаковали Каховку, в том числе под удар дрона попала общественная приемная горадминистрации. Пострадал мужчина. "Пострадали два мирных жителя — мужчины 1953 и 1968 года рождения. С осколочными ранениями они госпитализированы в Каховскую центральную районную больницу. Ранения легкие. Погибших нет", - написал Филипчук в своем Telegram-канале. По его словам, при обстреле города также сгорело три машины. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Каховки пострадали два человека
Филипчук: число пострадавших при обстреле Каховки ВСУ увеличилось до двух
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости.
Число пострадавших после серии атак украинских войск на город Каховка Херсонской области возросло до двух, их госпитализировали, сообщил глава
администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
ВСУ в понедельник несколько раз атаковали Каховку, в том числе под удар дрона попала общественная приемная горадминистрации. Пострадал мужчина.
"Пострадали два мирных жителя — мужчины 1953 и 1968 года рождения. С осколочными ранениями они госпитализированы в Каховскую центральную районную больницу. Ранения легкие. Погибших нет", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.
По его словам, при обстреле города также сгорело три машины.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.