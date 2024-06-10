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При украинских обстрелах в Кременной получила повреждения подстанция - РИА Новости, 10.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 10.06.2024 (обновлено: 17:20 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/obstrel-1952012874.html
При украинских обстрелах в Кременной получила повреждения подстанция
При украинских обстрелах в Кременной получила повреждения подстанция - РИА Новости, 10.06.2024
При украинских обстрелах в Кременной получила повреждения подстанция
Подстанция в Кременной в ЛНР повреждена в результате обстрелов со стороны украинских войск, около 15,5 тысячи бытовых абонентов остались без электричества,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T17:12
2024-06-10T17:20
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
кременная
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Подстанция в Кременной в ЛНР повреждена в результате обстрелов со стороны украинских войск, около 15,5 тысячи бытовых абонентов остались без электричества, сообщил глава города Вячеслав Третьяков."Кременская подстанция, питающая город Кременную и окрестные поселки, повреждена в результате целенаправленных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Третьякова.Отмечается, что в настоящее время без электричества остались около 15,5 тысячи абонентов - жители города и близлежащих населенных пунктов. Нанесены повреждения оборудованию, которые быстро не устранить, специалисты ГУП "РСК" ведут работы по вопросу возобновления электроснабжения, добавил он.Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года, в ходе военной операции РФ против Украины, Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кременная
луганская народная республика
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происшествия, вооруженные силы украины, кременная, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Кременная, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
При украинских обстрелах в Кременной получила повреждения подстанция

При украинских обстрелах в Кременной в ЛНР получила повреждения подстанция

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Подстанция в Кременной в ЛНР повреждена в результате обстрелов со стороны украинских войск, около 15,5 тысячи бытовых абонентов остались без электричества, сообщил глава города Вячеслав Третьяков.
"Кременская подстанция, питающая город Кременную и окрестные поселки, повреждена в результате целенаправленных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Третьякова.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Отмечается, что в настоящее время без электричества остались около 15,5 тысячи абонентов - жители города и близлежащих населенных пунктов. Нанесены повреждения оборудованию, которые быстро не устранить, специалисты ГУП "РСК" ведут работы по вопросу возобновления электроснабжения, добавил он.
Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года, в ходе военной операции РФ против Украины, Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныКременнаяЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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