https://ria.ru/20240610/obstrel-1952012874.html

При украинских обстрелах в Кременной получила повреждения подстанция

При украинских обстрелах в Кременной получила повреждения подстанция - РИА Новости, 10.06.2024

При украинских обстрелах в Кременной получила повреждения подстанция

Подстанция в Кременной в ЛНР повреждена в результате обстрелов со стороны украинских войск, около 15,5 тысячи бытовых абонентов остались без электричества,... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T17:12

2024-06-10T17:12

2024-06-10T17:20

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происшествия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Подстанция в Кременной в ЛНР повреждена в результате обстрелов со стороны украинских войск, около 15,5 тысячи бытовых абонентов остались без электричества, сообщил глава города Вячеслав Третьяков."Кременская подстанция, питающая город Кременную и окрестные поселки, повреждена в результате целенаправленных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Третьякова.Отмечается, что в настоящее время без электричества остались около 15,5 тысячи абонентов - жители города и близлежащих населенных пунктов. Нанесены повреждения оборудованию, которые быстро не устранить, специалисты ГУП "РСК" ведут работы по вопросу возобновления электроснабжения, добавил он.Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года, в ходе военной операции РФ против Украины, Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

кременная

луганская народная республика

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происшествия, вооруженные силы украины, кременная, луганская народная республика, донецкая народная республика