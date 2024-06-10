https://ria.ru/20240610/obstrel-1951973725.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 10.06.2024

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили восемь кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:39

2024-06-10T15:39

2024-06-10T15:39

специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

сцкк

джо байден

петровский район

донецк

украина

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ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.50 – населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Перед этим, с 13.10 до 13.25, ВСУ выпустили еще шесть таких же снарядов по этому району. Кроме того, в 11.50 и 13.00 украинские войска обстреляли Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, выпустив по городу семь снарядов калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента США Джо Байдена из Демократической партии готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

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происшествия, вооруженные силы украины, сцкк, джо байден, петровский район, донецк, украина