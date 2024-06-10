https://ria.ru/20240610/obstrel-1951902757.html

При обстреле Запорожской области погибла женщина

При обстреле Запорожской области погибла женщина - РИА Новости, 10.06.2024

При обстреле Запорожской области погибла женщина

Женщина погибла от удара украинских войск по городу Пологи в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:43

2024-06-10T11:43

2024-06-10T11:49

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Женщина погибла от удара украинских войск по городу Пологи в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Вчера вечером зафиксирован террористический обстрел города Пологи, ВСУ ударили по частному сектору города. От полученных ранений погибла женщина 1963 года рождения, разрушено домовладение", - написал Балицкий. По его словам, на месте идет ликвидация последствий обстрела. "Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, им будет оказана помощь", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий, происшествия