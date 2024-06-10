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При обстреле Запорожской области погибла женщина
При обстреле Запорожской области погибла женщина - РИА Новости, 10.06.2024
При обстреле Запорожской области погибла женщина
Женщина погибла от удара украинских войск по городу Пологи в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:43
2024-06-10T11:43
2024-06-10T11:49
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Женщина погибла от удара украинских войск по городу Пологи в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Вчера вечером зафиксирован террористический обстрел города Пологи, ВСУ ударили по частному сектору города. От полученных ранений погибла женщина 1963 года рождения, разрушено домовладение", - написал Балицкий. По его словам, на месте идет ликвидация последствий обстрела. "Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, им будет оказана помощь", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html
запорожская область
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запорожская область, евгений балицкий, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Происшествия
При обстреле Запорожской области погибла женщина
Балицкий: при ударе ВСУ по городу Пологи в Запорожской области погибла женщина