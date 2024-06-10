https://ria.ru/20240610/obstrel-1951861134.html

Украинские войска нанесли ракетный удар по Докучаевску в ДНР

Украинские войска нанесли ракетный удар по Докучаевску в ДНР - РИА Новости, 10.06.2024

Украинские войска нанесли ракетный удар по Докучаевску в ДНР

Украинские войска в понедельник утром выпустили две ракеты из РСЗО по городу Докучаевску в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T08:44

2024-06-10T08:44

2024-06-10T14:38

специальная военная операция на украине

докучаевск

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром выпустили две ракеты из РСЗО по городу Докучаевску в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Докучаевск: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства. О последствиях удара пока не сообщается.

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

докучаевск

донецкая народная республика

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докучаевск, донецкая народная республика, сцкк, происшествия