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Украинские войска нанесли ракетный удар по Докучаевску в ДНР
Украинские войска нанесли ракетный удар по Докучаевску в ДНР - РИА Новости, 10.06.2024
Украинские войска нанесли ракетный удар по Докучаевску в ДНР
Украинские войска в понедельник утром выпустили две ракеты из РСЗО по городу Докучаевску в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T08:44
2024-06-10T08:44
2024-06-10T14:38
специальная военная операция на украине
докучаевск
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром выпустили две ракеты из РСЗО по городу Докучаевску в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Докучаевск: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства. О последствиях удара пока не сообщается.
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докучаевск, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Докучаевск, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска нанесли ракетный удар по Докучаевску в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Докучаевску