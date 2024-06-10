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Украинские войска нанесли ракетный удар по Докучаевску в ДНР - РИА Новости, 10.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:44 10.06.2024 (обновлено: 14:38 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/obstrel-1951861134.html
Украинские войска нанесли ракетный удар по Докучаевску в ДНР
Украинские войска нанесли ракетный удар по Докучаевску в ДНР - РИА Новости, 10.06.2024
Украинские войска нанесли ракетный удар по Докучаевску в ДНР
Украинские войска в понедельник утром выпустили две ракеты из РСЗО по городу Докучаевску в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T08:44
2024-06-10T14:38
специальная военная операция на украине
докучаевск
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром выпустили две ракеты из РСЗО по городу Докучаевску в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Докучаевск: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства. О последствиях удара пока не сообщается.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
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докучаевск, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Докучаевск, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска нанесли ракетный удар по Докучаевску в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Докучаевску

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия обстрела населенного пункта Докучаевск в ДНР. 10 июня 2024
Последствия обстрела населенного пункта Докучаевск в ДНР. 10 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия обстрела населенного пункта Докучаевск в ДНР. 10 июня 2024
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром выпустили две ракеты из РСЗО по городу Докучаевску в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Докучаевск: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства.
О последствиях удара пока не сообщается.
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Специальная военная операция на УкраинеДокучаевскДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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