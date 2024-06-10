https://ria.ru/20240610/obkhod-1952040062.html

Волошин вместе с жителями провел обход в Новых Химках

Волошин вместе с жителями провел обход в Новых Химках - РИА Новости, 10.06.2024

Волошин вместе с жителями провел обход в Новых Химках

Глава округа Дмитрий Волошин вместе с жителями, старшими по домам и депутатами провел обход в Новых Химках, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T19:25

2024-06-10T19:25

2024-06-10T19:25

химки

покров

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Глава округа Дмитрий Волошин вместе с жителями, старшими по домам и депутатами провел обход в Новых Химках, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Сейчас там активно идут работы по благоустройству двора вблизи дома №54 на Молодежной улице. Общая площадь работ — более 6 тысяч квадратных метров. "Вместе с химчанами поговорили, выяснили, чего не хватает, на что нам стоит обратить внимание в первую очередь. Очень важный момент для нас — это благоустройство дворов. В этом году обновим 20 дворовых территорий", — цитирует пресс-служба Волошина. Так, во дворе дома №54 на улице Молодежной в рамках программы по комплексному благоустройству появится новый детский игровой городок с резиновым покрытием. Специалисты заменят тротуары, асфальтобетонное покрытие, бордюрный камень. По периметру площадок будет проведено озеленение, установлены новые опоры освещения со светодиодными фонарями, информационный стенд, камеры видеонаблюдения, скамейки, урны. Также в этом году в Химках капитально отремонтируют семь участков дорог. Волошин проверил, как выполнены работы на улицах Дружбы, в Молодежном проезде. Далее работы по ремонту дорог начнут вблизи деревень Покров, Веревское и Клушино и на улице Пролетарской.

https://ria.ru/20240410/dorogi-1939113037.html

https://ria.ru/20240403/uborka-1937706624.html

химки

покров

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

химки, покров, дмитрий волошин (глава городского округа химки), московская область (подмосковье)