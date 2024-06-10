https://ria.ru/20240610/obekt-1952038537.html

В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект

В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект - РИА Новости, 10.06.2024

В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил в Telegram-канале о повреждении инфраструктурного объекта в регионе. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T19:09

2024-06-10T19:09

2024-06-10T19:09

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

украина

днепропетровская область

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил в Telegram-канале о повреждении инфраструктурного объекта в регионе. "Повреждены административное здание, инфраструктурный объект... коммунальное предприятие", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник Лысака. По словам Лысака, также пострадали линии электропередачи. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240610/kharkov-1952023332.html

украина

днепропетровская область

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вооруженные силы рф, украина, днепропетровская область