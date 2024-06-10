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В Новороссийске всю ночь тушили пожар на мусорном полигоне - РИА Новости, 10.06.2024
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06:21 10.06.2024 (обновлено: 09:13 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/novorossiysk-1951852982.html
В Новороссийске всю ночь тушили пожар на мусорном полигоне
В Новороссийске всю ночь тушили пожар на мусорном полигоне - РИА Новости, 10.06.2024
В Новороссийске всю ночь тушили пожар на мусорном полигоне
Пожарные всю ночь тушили пожар на мусорном полигоне в селе Борисовка в Новороссийске, еще идет тление с небольшими очагами, сообщил глава города Андрей... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T06:21
2024-06-10T09:13
происшествия
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пожарные всю ночь тушили пожар на мусорном полигоне в селе Борисовка в Новороссийске, еще идет тление с небольшими очагами, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. В воскресенье краевой ГУ МЧС информировал о возгорании мусорного полигона в селе Борисовка города Новороссийска. Примерная площадь пожара составила 1000 квадратных метров. В 21.29 мск в воскресенье Андрей Кравченко сообщил о том, что спасатели локализовали пожар. На месте задействованы 20 единиц спецтехники и 50 человек. "Всю ночь оперативные службы боролись с возгоранием на мусорном полигоне. Площадь пожара уменьшилась. Идет тление с небольшими очагами возгорания", - говорится в сообщении. Он добавил, что на месте происшествия продолжается отсыпка грунтом.
https://ria.ru/20240427/pozhary-1942794578.html
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происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Новороссийске всю ночь тушили пожар на мусорном полигоне

Глава Новороссийска Кравченко: пожар на мусорном полигоне тушили всю ночь

© Фото : Андрей Кравченко/TelegramМесто пожара на мусорном полигоне в Новороссийске. 10 июня 2024
Место пожара на мусорном полигоне в Новороссийске. 10 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Андрей Кравченко/Telegram
Место пожара на мусорном полигоне в Новороссийске. 10 июня 2024
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пожарные всю ночь тушили пожар на мусорном полигоне в селе Борисовка в Новороссийске, еще идет тление с небольшими очагами, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале.
В воскресенье краевой ГУ МЧС информировал о возгорании мусорного полигона в селе Борисовка города Новороссийска. Примерная площадь пожара составила 1000 квадратных метров. В 21.29 мск в воскресенье Андрей Кравченко сообщил о том, что спасатели локализовали пожар. На месте задействованы 20 единиц спецтехники и 50 человек.
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"Всю ночь оперативные службы боролись с возгоранием на мусорном полигоне. Площадь пожара уменьшилась. Идет тление с небольшими очагами возгорания", - говорится в сообщении.
Он добавил, что на месте происшествия продолжается отсыпка грунтом.
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ПроисшествияНовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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