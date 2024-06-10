https://ria.ru/20240610/nko-1952024263.html

Источник: Госдума рассмотрит 11 июня проект о нежелательных зарубежных НКО

Источник: Госдума рассмотрит 11 июня проект о нежелательных зарубежных НКО - РИА Новости, 10.06.2024

Источник: Госдума рассмотрит 11 июня проект о нежелательных зарубежных НКО

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о признании нежелательными в РФ НКО, учрежденных госорганами иностранных государств, на пленарном заседании 11... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T18:00

2024-06-10T18:00

2024-06-10T18:01

россия

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о признании нежелательными в РФ НКО, учрежденных госорганами иностранных государств, на пленарном заседании 11 июня, сообщил журналистам источник в ГД. "Пленарное заседание 11 июня … О признании нежелательными в России НКО, учрежденных госорганами иностранных государств – первое чтение", - следует из сообщения источника.

https://ria.ru/20231225/nko-1918008399.html

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, госдума рф, общество