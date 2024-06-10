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Источник: Госдума рассмотрит 11 июня проект о нежелательных зарубежных НКО - РИА Новости, 10.06.2024
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18:00 10.06.2024 (обновлено: 18:01 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/nko-1952024263.html
Источник: Госдума рассмотрит 11 июня проект о нежелательных зарубежных НКО
Источник: Госдума рассмотрит 11 июня проект о нежелательных зарубежных НКО - РИА Новости, 10.06.2024
Источник: Госдума рассмотрит 11 июня проект о нежелательных зарубежных НКО
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о признании нежелательными в РФ НКО, учрежденных госорганами иностранных государств, на пленарном заседании 11... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:00
2024-06-10T18:01
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о признании нежелательными в РФ НКО, учрежденных госорганами иностранных государств, на пленарном заседании 11 июня, сообщил журналистам источник в ГД. "Пленарное заседание 11 июня … О признании нежелательными в России НКО, учрежденных госорганами иностранных государств – первое чтение", - следует из сообщения источника.
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
Источник: Госдума рассмотрит 11 июня проект о нежелательных зарубежных НКО

ГД рассмотрит 11 июня в I чтении проект о нежелательных в России зарубежных НКО

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о признании нежелательными в РФ НКО, учрежденных госорганами иностранных государств, на пленарном заседании 11 июня, сообщил журналистам источник в ГД.
"Пленарное заседание 11 июня … О признании нежелательными в России НКО, учрежденных госорганами иностранных государств – первое чтение", - следует из сообщения источника.
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РоссияГосдума РФОбщество
 
 
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