https://ria.ru/20240610/nko-1952024263.html
Источник: Госдума рассмотрит 11 июня проект о нежелательных зарубежных НКО
Источник: Госдума рассмотрит 11 июня проект о нежелательных зарубежных НКО - РИА Новости, 10.06.2024
Источник: Госдума рассмотрит 11 июня проект о нежелательных зарубежных НКО
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о признании нежелательными в РФ НКО, учрежденных госорганами иностранных государств, на пленарном заседании 11... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:00
2024-06-10T18:00
2024-06-10T18:01
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о признании нежелательными в РФ НКО, учрежденных госорганами иностранных государств, на пленарном заседании 11 июня, сообщил журналистам источник в ГД. "Пленарное заседание 11 июня … О признании нежелательными в России НКО, учрежденных госорганами иностранных государств – первое чтение", - следует из сообщения источника.
https://ria.ru/20231225/nko-1918008399.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
Источник: Госдума рассмотрит 11 июня проект о нежелательных зарубежных НКО
ГД рассмотрит 11 июня в I чтении проект о нежелательных в России зарубежных НКО