https://ria.ru/20240610/nauka-1951530736.html

Академик предложил выделить новую науку – о сознании

Академик предложил выделить новую науку – о сознании - РИА Новости, 10.06.2024

Академик предложил выделить новую науку – о сознании

Директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин считает, что пришло время выделить... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T08:00

2024-06-10T08:00

2024-06-10T13:53

наука

индия

непал

катманду

наука

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин считает, что пришло время выделить новую науку – о сознании, причем не только у людей. Такое мнение он высказал в интервью РИА Новости.Академик Анохин выступил научным организатором Первой международной конференции "Сознание животных" с участием Далай-ламы в Дхарамсале на севере Индии в мае 2023 года. А в мае текущего года вместе с московским Фондом содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" он собрал в столице Непала Катманду уже Второй международный форум “Как изучать и понимать сознание не у людей” с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира."Цель - продвинуть с помощью серии таких конференций процесс формирования целостной науки о сознании не только у человека. Сейчас ученые, которые занимаются вопросами, связанными с сознанием, субъективным опытом, эмоциями, болью, поведением, обучением и памятью у животных, - все находятся в разных научных сообществах. Одни – это зоологи, ведущие полевые исследования, другие экологи, третьи лабораторные ученые, четвертые философы, пятые изучают сознание только у человека, шестые психологи, ведущие исследование сознания в сравнительно-эволюционным аспекта, седьмые работают с сельскохозяйственными и домашними животными и так далее. Все они ездят на свои конференции и сейчас еще мало знают об исследованиях друг друга. Их взаимодействие могло бы очень оплодотворить всю эту новую область науки", - сказал Анохин.Поэтому, добавил он, еще одна цель – "запуск программы регулярных конференций раз в два года, которые начнут собирать это научное сообщество"."Да, науку о сознании в самом широком смысле, охватывающую не только нас, людей. И речь при этом не о классификации ВАК, а о сути этого феномена в нашем мире", - пояснил Анохин в ответ на уточняющий вопрос, хочет ли он предложить выделить отдельную новую науку о сознании.В числе целей форума о сознании животных академик назвал также объединение ученых-экспертов в рабочие группы для обсуждения самых острых и нерешенных вопросов в этой области, составление отчетов о состоянии и перспективах развития каждого вопроса, выпуск монографии, которую могли бы прочитать другие исследователи и все заинтересованные лица."И последнее. Уже существует журнал Animal sentience ("Разумность животных" ). На основании исследований, которые были и будут представлены на наших конференциях, можно будет создать развернутую энциклопедию о сознании животных", - полагает собеседник агентства.Читайте полный текст интервью Константина Анохина >>

https://ria.ru/20240508/ryba-1944828713.html

https://ria.ru/20230515/soznanie-1871903219.html

https://ria.ru/20230515/pchely-1871909137.html

https://ria.ru/20240425/anokhin-1942314116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

индия, непал, катманду, наука