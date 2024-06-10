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Академик предложил выделить новую науку – о сознании - РИА Новости, 10.06.2024
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Наука
 
08:00 10.06.2024 (обновлено: 13:53 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/nauka-1951530736.html
Академик предложил выделить новую науку – о сознании
Академик предложил выделить новую науку – о сознании - РИА Новости, 10.06.2024
Академик предложил выделить новую науку – о сознании
Директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин считает, что пришло время выделить... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T08:00
2024-06-10T13:53
наука
индия
непал
катманду
наука
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин считает, что пришло время выделить новую науку – о сознании, причем не только у людей. Такое мнение он высказал в интервью РИА Новости.Академик Анохин выступил научным организатором Первой международной конференции "Сознание животных" с участием Далай-ламы в Дхарамсале на севере Индии в мае 2023 года. А в мае текущего года вместе с московским Фондом содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" он собрал в столице Непала Катманду уже Второй международный форум “Как изучать и понимать сознание не у людей” с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира."Цель - продвинуть с помощью серии таких конференций процесс формирования целостной науки о сознании не только у человека. Сейчас ученые, которые занимаются вопросами, связанными с сознанием, субъективным опытом, эмоциями, болью, поведением, обучением и памятью у животных, - все находятся в разных научных сообществах. Одни – это зоологи, ведущие полевые исследования, другие экологи, третьи лабораторные ученые, четвертые философы, пятые изучают сознание только у человека, шестые психологи, ведущие исследование сознания в сравнительно-эволюционным аспекта, седьмые работают с сельскохозяйственными и домашними животными и так далее. Все они ездят на свои конференции и сейчас еще мало знают об исследованиях друг друга. Их взаимодействие могло бы очень оплодотворить всю эту новую область науки", - сказал Анохин.Поэтому, добавил он, еще одна цель – "запуск программы регулярных конференций раз в два года, которые начнут собирать это научное сообщество"."Да, науку о сознании в самом широком смысле, охватывающую не только нас, людей. И речь при этом не о классификации ВАК, а о сути этого феномена в нашем мире", - пояснил Анохин в ответ на уточняющий вопрос, хочет ли он предложить выделить отдельную новую науку о сознании.В числе целей форума о сознании животных академик назвал также объединение ученых-экспертов в рабочие группы для обсуждения самых острых и нерешенных вопросов в этой области, составление отчетов о состоянии и перспективах развития каждого вопроса, выпуск монографии, которую могли бы прочитать другие исследователи и все заинтересованные лица."И последнее. Уже существует журнал Animal sentience ("Разумность животных" ). На основании исследований, которые были и будут представлены на наших конференциях, можно будет создать развернутую энциклопедию о сознании животных", - полагает собеседник агентства.Читайте полный текст интервью Константина Анохина &gt;&gt;
https://ria.ru/20240508/ryba-1944828713.html
https://ria.ru/20230515/soznanie-1871903219.html
https://ria.ru/20230515/pchely-1871909137.html
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индия, непал, катманду, наука
Наука, Индия, Непал, Катманду, Наука
Академик предложил выделить новую науку – о сознании

Академик Анохин: пришло время выделить новую науку - о сознании

© Фото : Айлан ОюнАкадемик Константин Анохин
Академик Константин Анохин - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Айлан Оюн
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин считает, что пришло время выделить новую науку – о сознании, причем не только у людей. Такое мнение он высказал в интервью РИА Новости.
Академик Анохин выступил научным организатором Первой международной конференции "Сознание животных" с участием Далай-ламы в Дхарамсале на севере Индии в мае 2023 года. А в мае текущего года вместе с московским Фондом содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" он собрал в столице Непала Катманду уже Второй международный форум “Как изучать и понимать сознание не у людей” с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира.
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"Цель - продвинуть с помощью серии таких конференций процесс формирования целостной науки о сознании не только у человека. Сейчас ученые, которые занимаются вопросами, связанными с сознанием, субъективным опытом, эмоциями, болью, поведением, обучением и памятью у животных, - все находятся в разных научных сообществах. Одни – это зоологи, ведущие полевые исследования, другие экологи, третьи лабораторные ученые, четвертые философы, пятые изучают сознание только у человека, шестые психологи, ведущие исследование сознания в сравнительно-эволюционным аспекта, седьмые работают с сельскохозяйственными и домашними животными и так далее. Все они ездят на свои конференции и сейчас еще мало знают об исследованиях друг друга. Их взаимодействие могло бы очень оплодотворить всю эту новую область науки", - сказал Анохин.
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Поэтому, добавил он, еще одна цель – "запуск программы регулярных конференций раз в два года, которые начнут собирать это научное сообщество".
"Да, науку о сознании в самом широком смысле, охватывающую не только нас, людей. И речь при этом не о классификации ВАК, а о сути этого феномена в нашем мире", - пояснил Анохин в ответ на уточняющий вопрос, хочет ли он предложить выделить отдельную новую науку о сознании.
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В числе целей форума о сознании животных академик назвал также объединение ученых-экспертов в рабочие группы для обсуждения самых острых и нерешенных вопросов в этой области, составление отчетов о состоянии и перспективах развития каждого вопроса, выпуск монографии, которую могли бы прочитать другие исследователи и все заинтересованные лица.
"И последнее. Уже существует журнал Animal sentience ("Разумность животных" ). На основании исследований, которые были и будут представлены на наших конференциях, можно будет создать развернутую энциклопедию о сознании животных", - полагает собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью Константина Анохина >>
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