https://ria.ru/20240610/nauka-1951379108.html

Ученые предложили цитрусовую замену сельскохозяйственным ядам

Ученые предложили цитрусовую замену сельскохозяйственным ядам - РИА Новости, 10.06.2024

Ученые предложили цитрусовую замену сельскохозяйственным ядам

Технологию получения наночастиц серебра из сока цитрона предложили ученые ЮФУ в составе международного коллектива. По их мнению, полученные частицы с... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T09:00

2024-06-10T09:00

2024-06-10T09:58

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Технологию получения наночастиц серебра из сока цитрона предложили ученые ЮФУ в составе международного коллектива. По их мнению, полученные частицы с антибактериальными свойствами могут помочь в защите урожая по всему миру от вредителей и патогенных микробов. Результаты представлены в Discover Nano.Как объяснили в университете, необходимость быстрого, массового и недорогого производства веществ, способных защитить сельскохозяйственные посевы от насекомых-вредителей и патогенных микроорганизмов является одной из важнейших задач для человечества. При этом общество нацелено на "озеленение" таких технологий, и многие земледельцы отказываются от токсичных для людей и окружающей среды пестицидов и фунгицидов.Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) с коллегами из других российских вузов, а также из Китая, Индии и Польши разработали способ получения наносеребра, обладающего антимикробным действием, из сока цитрона."Применение наноматериалов может повысить эффективность сельскохозяйственного производства благодаря их антимикробному действию против нескольких фитопатогенных плесневых грибков. Поражение собранного зерна снижает урожайность и сокращает выход продукции. В нашей работе мы применили "зеленые" фитосинтезированные наночастицы серебра для разработки препаратов для борьбы с послеуборочными болезнями", — пояснил ведущий научный сотрудник ЮФУ Судхир Шенде.Специалист отметил, что полученные коллективом наночастицы серебра из фруктового сока продемонстрировали значительную противогрибковую активность против опасных видов плесени: аспергилл черный (Aspergillus niger), аспергилл желтый (Aspergillus flavus), альтернария (Alternaria alternate), которые распространены по всему земному шару и являются одной из причин потерь урожая после уборки. Согласно подсчетам, в этот период сельскохозяйственного цикла теряется около 14% всей продукции."В нашем исследовании мы осуществили зеленый синтез наночастиц серебра с помощью фруктового сока цитрона (Citrus medica (L.)), что является относительно простым, экономически эффективным, быстрым, воспроизводимым, стабильным, экологически чистым методом и позволяет расширить масштабы крупномасштабного производства наночастиц серебра устойчивым образом", — подчеркнула соавтор исследования, заведующая кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов ЮФУ Татьяна Минкина.Она добавила, что новый подход может быть усовершенствован для изучения надежных методов борьбы с болезнями сельскохозяйственных культур.Исследование выполнено в рамках реализации государственной программы поддержки вузов "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20231214/nauka-1915342872.html

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наука, университетская наука, южный федеральный университет, китай, индия, польша, россия, навигатор абитуриента, ростов-на-дону, пестициды