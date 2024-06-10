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Суд отказался снять с журналиста Набутова* статус иноагента - РИА Новости, 10.06.2024
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12:04 10.06.2024 (обновлено: 12:10 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/nabutov-1951912494.html
Суд отказался снять с журналиста Набутова* статус иноагента
Суд отказался снять с журналиста Набутова* статус иноагента - РИА Новости, 10.06.2024
Суд отказался снять с журналиста Набутова* статус иноагента
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отставил без удовлетворения иск журналиста Кирилла Набутова* об исключении его из реестра иностранных агентов,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:04
2024-06-10T12:10
санкт-петербург
россия
кирилл набутов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отставил без удовлетворения иск журналиста Кирилла Набутова* об исключении его из реестра иностранных агентов, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале. &quot;Куйбышевский районный суд отказал Кириллу Набутову* в снятии статуса иноагента. Требования административного истца оставлены без удовлетворения&quot;, - написала Лебедева.Она добавила, что в суде изучили материалы, подтверждающие, что Набутов негативно высказывался о СВО, президенте РФ, выборах, призывал к порче бюллетеней. "Суду представлены документы, что Набутов* получает поддержку из-за границы", - отметила Лебедева. Набутов*, оспаривая статус, отмечал, что решение Минюста о его включении в реестр иноагентов "является незаконным и принято с нарушением норм российского законодательства и международного права".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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санкт-петербург, россия, кирилл набутов
Санкт-Петербург, Россия, Кирилл Набутов
Суд отказался снять с журналиста Набутова* статус иноагента

Суд в Петербурге отказал журналисту Набутову в исключении из реестра иноагентов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖурналист Кирилл Набутов*
Журналист Кирилл Набутов* - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Журналист Кирилл Набутов*. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отставил без удовлетворения иск журналиста Кирилла Набутова* об исключении его из реестра иностранных агентов, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале.
«

"Куйбышевский районный суд отказал Кириллу Набутову* в снятии статуса иноагента. Требования административного истца оставлены без удовлетворения", - написала Лебедева.

Она добавила, что в суде изучили материалы, подтверждающие, что Набутов негативно высказывался о СВО, президенте РФ, выборах, призывал к порче бюллетеней. "Суду представлены документы, что Набутов* получает поддержку из-за границы", - отметила Лебедева.
Набутов*, оспаривая статус, отмечал, что решение Минюста о его включении в реестр иноагентов "является незаконным и принято с нарушением норм российского законодательства и международного права".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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