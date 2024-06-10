https://ria.ru/20240610/nabutov-1951912494.html

Суд отказался снять с журналиста Набутова* статус иноагента

Суд отказался снять с журналиста Набутова* статус иноагента - РИА Новости, 10.06.2024

Суд отказался снять с журналиста Набутова* статус иноагента

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отставил без удовлетворения иск журналиста Кирилла Набутова* об исключении его из реестра иностранных агентов,... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:04

2024-06-10T12:04

2024-06-10T12:10

санкт-петербург

россия

кирилл набутов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отставил без удовлетворения иск журналиста Кирилла Набутова* об исключении его из реестра иностранных агентов, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале. "Куйбышевский районный суд отказал Кириллу Набутову* в снятии статуса иноагента. Требования административного истца оставлены без удовлетворения", - написала Лебедева.Она добавила, что в суде изучили материалы, подтверждающие, что Набутов негативно высказывался о СВО, президенте РФ, выборах, призывал к порче бюллетеней. "Суду представлены документы, что Набутов* получает поддержку из-за границы", - отметила Лебедева. Набутов*, оспаривая статус, отмечал, что решение Минюста о его включении в реестр иноагентов "является незаконным и принято с нарушением норм российского законодательства и международного права".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240527/slepakov-1948687092.html

санкт-петербург

россия

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Ольга Фомченкова

санкт-петербург, россия, кирилл набутов