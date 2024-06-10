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Филиппины заявили о желании закупать в России мясо

Филиппины заявили о желании закупать в России мясо - РИА Новости, 10.06.2024

Филиппины заявили о желании закупать в России мясо

Филиппины заинтересованы в том, чтобы закупать у России мясо и поставлять ей морепродукты, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ филиппинский посол в России... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:05

2024-06-10T12:05

2024-06-10T12:05

экономика

филиппины

россия

игорь байлен (посол филиппин в россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Филиппины заинтересованы в том, чтобы закупать у России мясо и поставлять ей морепродукты, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ филиппинский посол в России Игорь Байлен. "У России огромная территория, что делает ее лидером в сельском хозяйстве. Филиппины хотели бы воспользоваться преимуществом российского лидерства в этой сфере. Мы работаем над взаимными поставками и хотели бы, чтобы российское мясо экспортировали на Филиппины, а филиппинские морепродукты - в Россию", - сказал Байлен. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/lama-1950946927.html

филиппины

россия

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экономика, филиппины, россия, игорь байлен (посол филиппин в россии)