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Филиппины заявили о желании закупать в России мясо
Филиппины заявили о желании закупать в России мясо - РИА Новости, 10.06.2024
Филиппины заявили о желании закупать в России мясо
Филиппины заинтересованы в том, чтобы закупать у России мясо и поставлять ей морепродукты, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ филиппинский посол в России... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:05
2024-06-10T12:05
2024-06-10T12:05
экономика
филиппины
россия
игорь байлен (посол филиппин в россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Филиппины заинтересованы в том, чтобы закупать у России мясо и поставлять ей морепродукты, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ филиппинский посол в России Игорь Байлен. "У России огромная территория, что делает ее лидером в сельском хозяйстве. Филиппины хотели бы воспользоваться преимуществом российского лидерства в этой сфере. Мы работаем над взаимными поставками и хотели бы, чтобы российское мясо экспортировали на Филиппины, а филиппинские морепродукты - в Россию", - сказал Байлен. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/lama-1950946927.html
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экономика, филиппины, россия, игорь байлен (посол филиппин в россии)
Экономика, Филиппины, Россия, Игорь Байлен (посол Филиппин в России)
Филиппины заявили о желании закупать в России мясо
Посол Байлен: Филиппины хотят закупать у России мясо и поставлять морепродукты