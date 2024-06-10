Рейтинг@Mail.ru
Филиппины заявили о желании закупать в России мясо - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/myaso-1951913147.html
Филиппины заявили о желании закупать в России мясо
Филиппины заявили о желании закупать в России мясо - РИА Новости, 10.06.2024
Филиппины заявили о желании закупать в России мясо
Филиппины заинтересованы в том, чтобы закупать у России мясо и поставлять ей морепродукты, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ филиппинский посол в России... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:05
2024-06-10T12:05
экономика
филиппины
россия
игорь байлен (посол филиппин в россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895487820_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_773cd5502ffd39f55fbe6fc01e121549.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Филиппины заинтересованы в том, чтобы закупать у России мясо и поставлять ей морепродукты, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ филиппинский посол в России Игорь Байлен. "У России огромная территория, что делает ее лидером в сельском хозяйстве. Филиппины хотели бы воспользоваться преимуществом российского лидерства в этой сфере. Мы работаем над взаимными поставками и хотели бы, чтобы российское мясо экспортировали на Филиппины, а филиппинские морепродукты - в Россию", - сказал Байлен. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/lama-1950946927.html
филиппины
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895487820_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_a3d568b41dcaa76b372b8c17c747817b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, филиппины, россия, игорь байлен (посол филиппин в россии)
Экономика, Филиппины, Россия, Игорь Байлен (посол Филиппин в России)
Филиппины заявили о желании закупать в России мясо

Посол Байлен: Филиппины хотят закупать у России мясо и поставлять морепродукты

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины в Российской Федерации Игорь Байлен
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины в Российской Федерации Игорь Байлен - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины в Российской Федерации Игорь Байлен. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Филиппины заинтересованы в том, чтобы закупать у России мясо и поставлять ей морепродукты, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ филиппинский посол в России Игорь Байлен.
«
"У России огромная территория, что делает ее лидером в сельском хозяйстве. Филиппины хотели бы воспользоваться преимуществом российского лидерства в этой сфере. Мы работаем над взаимными поставками и хотели бы, чтобы российское мясо экспортировали на Филиппины, а филиппинские морепродукты - в Россию", - сказал Байлен.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Лама - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Главу Минсельхоза призвали отказаться от закупки в Боливии мяса ламы
6 июня, 12:08
 
ЭкономикаФилиппиныРоссияИгорь Байлен (посол Филиппин в России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала