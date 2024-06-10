https://ria.ru/20240610/musk-1952076651.html

Маск пригрозил Apple из-за искусственного интеллекта

Маск пригрозил Apple из-за искусственного интеллекта - РИА Новости, 11.06.2024

Маск пригрозил Apple из-за искусственного интеллекта

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х пригрозил запретить использование устройств компании Apple в своих компаниях из-за... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-10T23:51

2024-06-10T23:51

2024-06-11T00:13

технологии

apple

в мире

илон маск

тим кук

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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х пригрозил запретить использование устройств компании Apple в своих компаниях из-за представленной в понедельник технологии искусственного интеллекта Apple Intelligence."Не хочу этого. Остановите эту жуткую шпионскую программу, или все устройства Apple будут запрещены в моих компаниях", - написал Маск, отреагировав на публикацию главы технологической корпорации Тима Кука, заявившего, что Apple Intelligence является "новой главой в искусственном интеллекте".Ранее в понедельник OpenAI и Apple объявили о партнерстве для интеграции ChatGPT в приложения Apple. Так Apple интегрирует технологии искусственного интеллекта ChatGPT в свои операционные системы iOS, iPadOS и macOS. Технология ИИ для iPhone, iPad и Mac объединяет возможности генеративных моделей с "персональным контекстом". Согласно релизу, Apple Intelligence позволит сокращать, исправлять и проверять различные тексты.Кроме того, новый ИИ сможет создавать текстовую расшифровку телефонных звонков. С помощью инструмента Image Playground пользователи смогут генерировать изображения. Также в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia будет интегрирован доступ к ChatGPT.OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

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технологии, apple, в мире, илон маск, тим кук