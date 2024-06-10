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Маск пригрозил Apple из-за искусственного интеллекта
Маск пригрозил Apple из-за искусственного интеллекта - РИА Новости, 11.06.2024
Маск пригрозил Apple из-за искусственного интеллекта
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х пригрозил запретить использование устройств компании Apple в своих компаниях из-за... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-10T23:51
2024-06-10T23:51
2024-06-11T00:13
технологии
apple
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тим кук
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х пригрозил запретить использование устройств компании Apple в своих компаниях из-за представленной в понедельник технологии искусственного интеллекта Apple Intelligence."Не хочу этого. Остановите эту жуткую шпионскую программу, или все устройства Apple будут запрещены в моих компаниях", - написал Маск, отреагировав на публикацию главы технологической корпорации Тима Кука, заявившего, что Apple Intelligence является "новой главой в искусственном интеллекте".Ранее в понедельник OpenAI и Apple объявили о партнерстве для интеграции ChatGPT в приложения Apple. Так Apple интегрирует технологии искусственного интеллекта ChatGPT в свои операционные системы iOS, iPadOS и macOS. Технология ИИ для iPhone, iPad и Mac объединяет возможности генеративных моделей с "персональным контекстом". Согласно релизу, Apple Intelligence позволит сокращать, исправлять и проверять различные тексты.Кроме того, новый ИИ сможет создавать текстовую расшифровку телефонных звонков. С помощью инструмента Image Playground пользователи смогут генерировать изображения. Также в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia будет интегрирован доступ к ChatGPT.OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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технологии, apple, в мире, илон маск, тим кук
Технологии, Apple, В мире, Илон Маск, Тим Кук
Маск пригрозил Apple из-за искусственного интеллекта
Маск пригрозил Apple запретом в компаниях из-за искусственного интеллекта
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости.
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х
пригрозил запретить использование устройств компании Apple в своих компаниях из-за представленной в понедельник технологии искусственного интеллекта Apple Intelligence.
"Не хочу этого. Остановите эту жуткую шпионскую программу, или все устройства Apple будут запрещены в моих компаниях", - написал Маск, отреагировав на публикацию главы технологической корпорации Тима Кука
, заявившего, что Apple Intelligence является "новой главой в искусственном интеллекте".
Ранее в понедельник OpenAI и Apple объявили о партнерстве для интеграции ChatGPT в приложения Apple. Так Apple интегрирует технологии искусственного интеллекта ChatGPT в свои операционные системы iOS, iPadOS и macOS. Технология ИИ для iPhone, iPad и Mac объединяет возможности генеративных моделей с "персональным контекстом". Согласно релизу, Apple Intelligence позволит сокращать, исправлять и проверять различные тексты.
Кроме того, новый ИИ сможет создавать текстовую расшифровку телефонных звонков. С помощью инструмента Image Playground пользователи смогут генерировать изображения. Также в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia будет интегрирован доступ к ChatGPT.
OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.