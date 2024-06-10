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Началась регистрация на участие в новом сезоне проекта "Открой#Моспром" - РИА Новости, 10.06.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:13 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/mosprom-1951875996.html
Началась регистрация на участие в новом сезоне проекта "Открой#Моспром"
Началась регистрация на участие в новом сезоне проекта "Открой#Моспром" - РИА Новости, 10.06.2024
Началась регистрация на участие в новом сезоне проекта "Открой#Моспром"
Свыше 20 заводов смогут посетить участники нового сезона проекта "Открой#Моспром", регистрация на который уже открылась, сообщил министр правительства Москвы,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T10:13
2024-06-10T10:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Свыше 20 заводов смогут посетить участники нового сезона проекта "Открой#Моспром", регистрация на который уже открылась, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он добавил, что экскурсии по столичным предприятиям пройдут с 17 по 28 июня."Проект “Открой#Моспром” существует уже более пяти лет. Только с начала этого года количество предприятий-участников увеличилось на 15 процентов. В новом сезоне пройдет более 130 экскурсий и около 70 мастер-классов. Свои двери для посетителей откроют свыше 20 заводов", — приводит слова Овчинского пресс-служба ДИПП.Так, среди участников этого сезона — предприятие по переработке электроники и лома — ООО "Промышленная компания “Вторалюминпродукт”". Посетители смогут увидеть, как утилизируют бытовые отходы, металл, пластик и электронику. Кроме того, впервые в проекте “Открой#Моспром” поучаствует научно-производственное предприятие "Доза". Здесь разрабатывают и производят дозиметры, радиометры и спектрометры. Большинство приборов выпускается серийно и внесено в Государственный реестр средств измерений.В прошлом сезоне экскурсанты узнали о том, как создают силовые модули для управления мощными электродвигателями на предприятии "Ангстрем", ознакомились со всеми тонкостями производства лифтов на заводе "Мослифт", а также собственными руками изготовили конфеты в музее "Роза Эйнема".Проект "Открой#Моспром" заработал в 2019 году, напомнили в пресс-службе. На сегодняшний день доступно свыше десяти форматов мероприятий: экскурсии на предприятия, мастер-классы, викторины, видеотуры, фотовыставки, интеллектуальные игры, а также лекции и прочее. Значимость проекта подтверждают награды. Например, "Открой#Моспром" был отмечен в категориях "Образование и наука" в рамках программы "Лучшие социальные проекты России", "Регион-наставник по промышленному туризму" в рамках программы Агентства стратегических инициатив "Открытая промышленность", "Промышленный маршрут" народной премии "Маршрут построен".
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

Началась регистрация на участие в новом сезоне проекта "Открой#Моспром"

© Фото : предоставлено пресс-службой ДИППЭкскурсия в рамках проекта "Открой#Моспром"
Экскурсия в рамках проекта Открой#Моспром - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой ДИПП
Экскурсия в рамках проекта "Открой#Моспром"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Свыше 20 заводов смогут посетить участники нового сезона проекта "Открой#Моспром", регистрация на который уже открылась, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он добавил, что экскурсии по столичным предприятиям пройдут с 17 по 28 июня.
«
"Проект “Открой#Моспром” существует уже более пяти лет. Только с начала этого года количество предприятий-участников увеличилось на 15 процентов. В новом сезоне пройдет более 130 экскурсий и около 70 мастер-классов. Свои двери для посетителей откроют свыше 20 заводов", — приводит слова Овчинского пресс-служба ДИПП.
Так, среди участников этого сезона — предприятие по переработке электроники и лома — ООО "Промышленная компания “Вторалюминпродукт”". Посетители смогут увидеть, как утилизируют бытовые отходы, металл, пластик и электронику. Кроме того, впервые в проекте “Открой#Моспром” поучаствует научно-производственное предприятие "Доза". Здесь разрабатывают и производят дозиметры, радиометры и спектрометры. Большинство приборов выпускается серийно и внесено в Государственный реестр средств измерений.
В прошлом сезоне экскурсанты узнали о том, как создают силовые модули для управления мощными электродвигателями на предприятии "Ангстрем", ознакомились со всеми тонкостями производства лифтов на заводе "Мослифт", а также собственными руками изготовили конфеты в музее "Роза Эйнема".
Проект "Открой#Моспром" заработал в 2019 году, напомнили в пресс-службе. На сегодняшний день доступно свыше десяти форматов мероприятий: экскурсии на предприятия, мастер-классы, викторины, видеотуры, фотовыставки, интеллектуальные игры, а также лекции и прочее. Значимость проекта подтверждают награды. Например, "Открой#Моспром" был отмечен в категориях "Образование и наука" в рамках программы "Лучшие социальные проекты России", "Регион-наставник по промышленному туризму" в рамках программы Агентства стратегических инициатив "Открытая промышленность", "Промышленный маршрут" народной премии "Маршрут построен".
Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Владислав Овчинский: промышленность Москвы может конкурировать с Китаем
8 июня, 18:00
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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