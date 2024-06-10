https://ria.ru/20240610/moskva-1952059873.html

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 10.06.2024

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося резкого ухудшения погодных условий 11 и 12 июня, сообщается в... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T20:54

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2024-06-10T22:51

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося резкого ухудшения погодных условий 11 и 12 июня, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Согласно прогнозу синоптиков, погодные условия с дождем и сильным ветром, отмечающиеся сегодня в столице, во вторник и среду значительно осложнятся. Резкое ухудшение погоды ожидается сегодня после 22.00. За ближайшие двое суток может выпасть свыше 80% месячной нормы осадков. Ливневый дождь будет сопровождаться градом, грозой, усилением порывов ветра до 17 метров в секунду. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Отмечается, что принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения, электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания. "Просим горожан по возможности воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240610/groza-1952002698.html

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