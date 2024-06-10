https://ria.ru/20240610/moskva-1951977573.html
В Москве рухнула люлька автомобильного подъемника
В Москве рухнула люлька автомобильного подъемника - РИА Новости, 10.06.2024
В Москве рухнула люлька автомобильного подъемника
Два человека пострадали при обрушении люльки автомобильного подъемника на Можайское шоссе на западе Москвы, машина повреждена, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:52
2024-06-10T15:52
2024-06-10T15:52
происшествия
москва
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Два человека пострадали при обрушении люльки автомобильного подъемника на Можайское шоссе на западе Москвы, машина повреждена, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступило сообщение о падении подъёмного механизма люльки на автомашине на Можайское шоссе возле дома номер 42", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате происшествия пострадали два человека, их осматривают врачи. При падении люльки повреждён автомобиль. Обстоятельства инцидента выясняются.
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происшествия, москва
В Москве рухнула люлька автомобильного подъемника
В Москве рухнула люлька автомобильного подъемника, два человека пострадали
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Два человека пострадали при обрушении люльки автомобильного подъемника на Можайское шоссе на западе Москвы, машина повреждена, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"Поступило сообщение о падении подъёмного механизма люльки на автомашине на Можайское шоссе возле дома номер 42", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия пострадали два человека, их осматривают врачи. При падении люльки повреждён автомобиль. Обстоятельства инцидента выясняются.