https://ria.ru/20240610/moskva-1951977573.html

В Москве рухнула люлька автомобильного подъемника

В Москве рухнула люлька автомобильного подъемника - РИА Новости, 10.06.2024

В Москве рухнула люлька автомобильного подъемника

Два человека пострадали при обрушении люльки автомобильного подъемника на Можайское шоссе на западе Москвы, машина повреждена, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:52

2024-06-10T15:52

2024-06-10T15:52

происшествия

москва

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Два человека пострадали при обрушении люльки автомобильного подъемника на Можайское шоссе на западе Москвы, машина повреждена, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступило сообщение о падении подъёмного механизма люльки на автомашине на Можайское шоссе возле дома номер 42", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате происшествия пострадали два человека, их осматривают врачи. При падении люльки повреждён автомобиль. Обстоятельства инцидента выясняются.

https://ria.ru/20240610/machete-1951894454.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва