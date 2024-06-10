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Стартовал второй этап работ по повышению надежности энергоснабжения МГУ - РИА Новости, 10.06.2024
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09:30 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/moskva-1951869599.html
Стартовал второй этап работ по повышению надежности энергоснабжения МГУ
Стартовал второй этап работ по повышению надежности энергоснабжения МГУ - РИА Новости, 10.06.2024
Стартовал второй этап работ по повышению надежности энергоснабжения МГУ
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению второго этапа работ по повышению надежности энергоснабжения МГУ имени М. В. Ломоносова,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T09:30
2024-06-10T09:30
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению второго этапа работ по повышению надежности энергоснабжения МГУ имени М. В. Ломоносова, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Обеспечению ключевых образовательных учреждений, расположенных в столице, надежным энергоснабжением уделяется особое внимание. В прошлом году начали реализацию масштабного проекта по повышению надежности энергоснабжения главного вуза страны - МГУ имени М. В. Ломоносова. Мероприятия проводятся в два этапа, первый уже завершен, теперь стартовал второй", - отметил Бирюков. Заммэра рассказал, что в рамках первого этапа были установлены две распределительные подстанции во дворе главного корпуса МГУ на Воробьевых горах и проложены четыре питающие кабельные линии 10 киловольт общей протяженностью два километра. "В ходе второго этапа смонтируем восемь трансформаторных подстанций, из них две уже установлены, выполним прокладку дополнительных питающих кабельных линий 10 киловольт и абонентских распределительных сетей. Работы проводятся максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что увеличения мощности, которая в настоящее время составляет 23 мегаватт, не требуется. Университет обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной. Проект планируется завершить в этом году, его реализация позволит демонтировать все электроустановки, расположенные в главном корпусе МГУ.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мгу имени м. в. ломоносова
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, МГУ имени М. В. Ломоносова
Стартовал второй этап работ по повышению надежности энергоснабжения МГУ

Бирюков: стартовал второй этап работ по повышению надежности энергоснабжения МГУ

© РИА Новости / Евгений Филиппов | Перейти в медиабанкМГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве.
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Евгений Филиппов
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МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению второго этапа работ по повышению надежности энергоснабжения МГУ имени М. В. Ломоносова, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Обеспечению ключевых образовательных учреждений, расположенных в столице, надежным энергоснабжением уделяется особое внимание. В прошлом году начали реализацию масштабного проекта по повышению надежности энергоснабжения главного вуза страны - МГУ имени М. В. Ломоносова. Мероприятия проводятся в два этапа, первый уже завершен, теперь стартовал второй", - отметил Бирюков.
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Заммэра рассказал, что в рамках первого этапа были установлены две распределительные подстанции во дворе главного корпуса МГУ на Воробьевых горах и проложены четыре питающие кабельные линии 10 киловольт общей протяженностью два километра.
"В ходе второго этапа смонтируем восемь трансформаторных подстанций, из них две уже установлены, выполним прокладку дополнительных питающих кабельных линий 10 киловольт и абонентских распределительных сетей. Работы проводятся максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что увеличения мощности, которая в настоящее время составляет 23 мегаватт, не требуется. Университет обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной. Проект планируется завершить в этом году, его реализация позволит демонтировать все электроустановки, расположенные в главном корпусе МГУ.
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