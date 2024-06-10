https://ria.ru/20240610/moskva-1951869599.html

Стартовал второй этап работ по повышению надежности энергоснабжения МГУ

Стартовал второй этап работ по повышению надежности энергоснабжения МГУ - РИА Новости, 10.06.2024

Стартовал второй этап работ по повышению надежности энергоснабжения МГУ

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению второго этапа работ по повышению надежности энергоснабжения МГУ имени М. В. Ломоносова,... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T09:30

2024-06-10T09:30

2024-06-10T09:30

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общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению второго этапа работ по повышению надежности энергоснабжения МГУ имени М. В. Ломоносова, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Обеспечению ключевых образовательных учреждений, расположенных в столице, надежным энергоснабжением уделяется особое внимание. В прошлом году начали реализацию масштабного проекта по повышению надежности энергоснабжения главного вуза страны - МГУ имени М. В. Ломоносова. Мероприятия проводятся в два этапа, первый уже завершен, теперь стартовал второй", - отметил Бирюков. Заммэра рассказал, что в рамках первого этапа были установлены две распределительные подстанции во дворе главного корпуса МГУ на Воробьевых горах и проложены четыре питающие кабельные линии 10 киловольт общей протяженностью два километра. "В ходе второго этапа смонтируем восемь трансформаторных подстанций, из них две уже установлены, выполним прокладку дополнительных питающих кабельных линий 10 киловольт и абонентских распределительных сетей. Работы проводятся максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что увеличения мощности, которая в настоящее время составляет 23 мегаватт, не требуется. Университет обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной. Проект планируется завершить в этом году, его реализация позволит демонтировать все электроустановки, расположенные в главном корпусе МГУ.

https://ria.ru/20231129/dostupnost-1912572342.html

https://ria.ru/20240320/ostanovki-1934389877.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мгу имени м. в. ломоносова