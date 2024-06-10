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Москалькова представила результаты своей работы за год депутатам фракции ЕР - РИА Новости, 10.06.2024
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20:22 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/moskalkova-1952054501.html
Москалькова представила результаты своей работы за год депутатам фракции ЕР
Москалькова представила результаты своей работы за год депутатам фракции ЕР - РИА Новости, 10.06.2024
Москалькова представила результаты своей работы за год депутатам фракции ЕР
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в понедельник представила результаты своей работы за 2023 год депутатам фракции "Единая Россия", в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T20:22
2024-06-10T20:22
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татьяна москалькова
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в понедельник представила результаты своей работы за 2023 год депутатам фракции "Единая Россия", в прошлом году от них омбудсмен получила более 200 обращений в защиту прав участников СВО, подозреваемых и обвиняемых в уголовном процессе, граждан в местах принудительного содержания. "В прошлом году получили более 200 обращений от депутатов фракции "Единая Россия" в защиту прав участников СВО, подозреваемых и обвиняемых в уголовном процессе, граждан в местах принудительного содержания. Представила депутатам "Единой России" результаты деятельности Уполномоченного по правам человека за 2023 год и ответила на их вопросы по различным аспектам правозащиты", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале. Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 11 июня.
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россия, татьяна москалькова, единая россия, госдума рф, политика
Россия, Татьяна Москалькова, Единая Россия, Госдума РФ, Политика
Москалькова представила результаты своей работы за год депутатам фракции ЕР

Москалькова представила результаты своей работы за 2023 год депутатам фракции ЕР

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в понедельник представила результаты своей работы за 2023 год депутатам фракции "Единая Россия", в прошлом году от них омбудсмен получила более 200 обращений в защиту прав участников СВО, подозреваемых и обвиняемых в уголовном процессе, граждан в местах принудительного содержания.
"В прошлом году получили более 200 обращений от депутатов фракции "Единая Россия" в защиту прав участников СВО, подозреваемых и обвиняемых в уголовном процессе, граждан в местах принудительного содержания. Представила депутатам "Единой России" результаты деятельности Уполномоченного по правам человека за 2023 год и ответила на их вопросы по различным аспектам правозащиты", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале.
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 11 июня.
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