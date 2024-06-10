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Москалькова представила результаты своей работы за год депутатам фракции ЕР

Москалькова представила результаты своей работы за год депутатам фракции ЕР - РИА Новости, 10.06.2024

Москалькова представила результаты своей работы за год депутатам фракции ЕР

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в понедельник представила результаты своей работы за 2023 год депутатам фракции "Единая Россия", в... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T20:22

2024-06-10T20:22

2024-06-10T20:22

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татьяна москалькова

единая россия

госдума рф

политика

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в понедельник представила результаты своей работы за 2023 год депутатам фракции "Единая Россия", в прошлом году от них омбудсмен получила более 200 обращений в защиту прав участников СВО, подозреваемых и обвиняемых в уголовном процессе, граждан в местах принудительного содержания. "В прошлом году получили более 200 обращений от депутатов фракции "Единая Россия" в защиту прав участников СВО, подозреваемых и обвиняемых в уголовном процессе, граждан в местах принудительного содержания. Представила депутатам "Единой России" результаты деятельности Уполномоченного по правам человека за 2023 год и ответила на их вопросы по различным аспектам правозащиты", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале. Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 11 июня.

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россия, татьяна москалькова, единая россия, госдума рф, политика