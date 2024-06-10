https://ria.ru/20240610/moskalkova-1951946461.html

Аппарат Москальковой получает все больше обращений по гумвопросам

Аппарат Москальковой получает все больше обращений по гумвопросам - РИА Новости, 10.06.2024

Аппарат Москальковой получает все больше обращений по гумвопросам

Аппарат уполномоченного по правам человека получает все больше обращений по гуманитарным вопросам, в том числе от эвакуированных в ходе специальной военной... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T14:04

2024-06-10T14:04

2024-06-10T14:04

россия

татьяна москалькова

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека получает все больше обращений по гуманитарным вопросам, в том числе от эвакуированных в ходе специальной военной операции, бойцов и членов их семей, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. "Очень важно, чтобы люди получали поддержку от нашего института. И эта поддержка связана не только с нарушением прав, но сегодня все больше появляется гуманитарных обращений", - сказала Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным в понедельник. Она отметила, что люди обращаются в аппарат за помощью в силу особой ситуации. "Это эвакуированные, которые сегодня остаются на нашей территории в пунктах временного размещения, и, конечно, члены семей участников СВО и участники СВО. Этой категории мы уделяем особое внимание", - подчеркнула Москалькова.

https://ria.ru/20240610/propavshie-1951936729.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, татьяна москалькова, владимир путин, общество