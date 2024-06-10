https://ria.ru/20240610/moskalkova-1951946461.html
Аппарат Москальковой получает все больше обращений по гумвопросам
Аппарат Москальковой получает все больше обращений по гумвопросам - РИА Новости, 10.06.2024
Аппарат Москальковой получает все больше обращений по гумвопросам
Аппарат уполномоченного по правам человека получает все больше обращений по гуманитарным вопросам, в том числе от эвакуированных в ходе специальной военной... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:04
2024-06-10T14:04
2024-06-10T14:04
россия
татьяна москалькова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека получает все больше обращений по гуманитарным вопросам, в том числе от эвакуированных в ходе специальной военной операции, бойцов и членов их семей, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. "Очень важно, чтобы люди получали поддержку от нашего института. И эта поддержка связана не только с нарушением прав, но сегодня все больше появляется гуманитарных обращений", - сказала Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным в понедельник. Она отметила, что люди обращаются в аппарат за помощью в силу особой ситуации. "Это эвакуированные, которые сегодня остаются на нашей территории в пунктах временного размещения, и, конечно, члены семей участников СВО и участники СВО. Этой категории мы уделяем особое внимание", - подчеркнула Москалькова.
https://ria.ru/20240610/propavshie-1951936729.html
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россия, татьяна москалькова, владимир путин, общество
Россия, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Общество
Аппарат Москальковой получает все больше обращений по гумвопросам
Аппарат Москальковой получает все больше обращений, в том числе от бойцов СВО
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека получает все больше обращений по гуманитарным вопросам, в том числе от эвакуированных в ходе специальной военной операции, бойцов и членов их семей, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.
"Очень важно, чтобы люди получали поддержку от нашего института. И эта поддержка связана не только с нарушением прав, но сегодня все больше появляется гуманитарных обращений", - сказала Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным
в понедельник.
Она отметила, что люди обращаются в аппарат за помощью в силу особой ситуации.
"Это эвакуированные, которые сегодня остаются на нашей территории в пунктах временного размещения, и, конечно, члены семей участников СВО и участники СВО. Этой категории мы уделяем особое внимание", - подчеркнула Москалькова.