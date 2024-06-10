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Лунгу счел поправки о госизмене угрозой для всех граждан Молдавии - РИА Новости, 10.06.2024
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18:52 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/moldaviya-1952033763.html
Лунгу счел поправки о госизмене угрозой для всех граждан Молдавии
Лунгу счел поправки о госизмене угрозой для всех граждан Молдавии - РИА Новости, 10.06.2024
Лунгу счел поправки о госизмене угрозой для всех граждан Молдавии
После принятия поправок в уголовный кодекс о госизмене любой гражданин Молдавии находится под угрозой, считает лидер оппозиционной в стране партии "Шанс"... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:52
2024-06-10T18:52
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
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КИШИНЕВ, 10 июн – РИА Новости. После принятия поправок в уголовный кодекс о госизмене любой гражданин Молдавии находится под угрозой, считает лидер оппозиционной в стране партии "Шанс" Алексей Лунгу, такое мнение он выразил в своем Telegram-канале. Президент Молдавии Майя Санду утвердила в понедельник поправки в статью УК о госизмене. Депутаты от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) на заседании парламента в четверг одобрили в третьем чтении поправки в статью уголовного кодекса о государственной измене. В частности, к измене родине будут приравнены: переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства. "Теперь любой гражданин Молдовы под угрозой. Санду сама себе выдала мандат на инквизицию. Она подписала закон о госизмене в новой редакции. То есть сказал слово против — в тюрьму. Усомнился в пути, по которому тащит Санду страну (путь европейской интеграции - ред.), — в тюрьму. А сроки прописаны некислые — до 20 лет", - написал Лунгу.Ранее оппозиционные депутаты раскритиковали поправки в уголовный кодекс, отметив, что определение государственной измены является расплывчатым и представляет собой особую угрозу праву на свободу выражения мнений. Глава представительства международной организации Amnesty International в Кишиневе Вячеслав Тофан также заявил, что новое определение государственной измены угрожает свободе выражения мнений и является открытым для злоупотреблений. От имени организации он просил парламент отозвать этот законопроект и призывал президента Молдавии Майю Санду не подписывать его. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240528/moldaviya-1948829801.html
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в мире, молдавия, кишинев, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду
Лунгу счел поправки о госизмене угрозой для всех граждан Молдавии

Лидер партии "Шанс": любой молдаванин под угрозой из-за поправок о госизмене

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Шанс" Алексей Лунгу
Председатель партии Шанс Алексей Лунгу - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель партии "Шанс" Алексей Лунгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 июн – РИА Новости. После принятия поправок в уголовный кодекс о госизмене любой гражданин Молдавии находится под угрозой, считает лидер оппозиционной в стране партии "Шанс" Алексей Лунгу, такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.
Президент Молдавии Майя Санду утвердила в понедельник поправки в статью УК о госизмене. Депутаты от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) на заседании парламента в четверг одобрили в третьем чтении поправки в статью уголовного кодекса о государственной измене. В частности, к измене родине будут приравнены: переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства.
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"Теперь любой гражданин Молдовы под угрозой. Санду сама себе выдала мандат на инквизицию. Она подписала закон о госизмене в новой редакции. То есть сказал слово против — в тюрьму. Усомнился в пути, по которому тащит Санду страну (путь европейской интеграции - ред.), — в тюрьму. А сроки прописаны некислые — до 20 лет", - написал Лунгу.
Ранее оппозиционные депутаты раскритиковали поправки в уголовный кодекс, отметив, что определение государственной измены является расплывчатым и представляет собой особую угрозу праву на свободу выражения мнений. Глава представительства международной организации Amnesty International в Кишиневе Вячеслав Тофан также заявил, что новое определение государственной измены угрожает свободе выражения мнений и является открытым для злоупотреблений. От имени организации он просил парламент отозвать этот законопроект и призывал президента Молдавии Майю Санду не подписывать его.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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