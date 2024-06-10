https://ria.ru/20240610/moldaviya-1952033763.html

Лунгу счел поправки о госизмене угрозой для всех граждан Молдавии

Лунгу счел поправки о госизмене угрозой для всех граждан Молдавии - РИА Новости, 10.06.2024

Лунгу счел поправки о госизмене угрозой для всех граждан Молдавии

После принятия поправок в уголовный кодекс о госизмене любой гражданин Молдавии находится под угрозой, считает лидер оппозиционной в стране партии "Шанс"... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T18:52

2024-06-10T18:52

2024-06-10T18:52

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1949004157_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_e37833f0403a26ea808a3617a262c4da.jpg

КИШИНЕВ, 10 июн – РИА Новости. После принятия поправок в уголовный кодекс о госизмене любой гражданин Молдавии находится под угрозой, считает лидер оппозиционной в стране партии "Шанс" Алексей Лунгу, такое мнение он выразил в своем Telegram-канале. Президент Молдавии Майя Санду утвердила в понедельник поправки в статью УК о госизмене. Депутаты от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) на заседании парламента в четверг одобрили в третьем чтении поправки в статью уголовного кодекса о государственной измене. В частности, к измене родине будут приравнены: переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства. "Теперь любой гражданин Молдовы под угрозой. Санду сама себе выдала мандат на инквизицию. Она подписала закон о госизмене в новой редакции. То есть сказал слово против — в тюрьму. Усомнился в пути, по которому тащит Санду страну (путь европейской интеграции - ред.), — в тюрьму. А сроки прописаны некислые — до 20 лет", - написал Лунгу.Ранее оппозиционные депутаты раскритиковали поправки в уголовный кодекс, отметив, что определение государственной измены является расплывчатым и представляет собой особую угрозу праву на свободу выражения мнений. Глава представительства международной организации Amnesty International в Кишиневе Вячеслав Тофан также заявил, что новое определение государственной измены угрожает свободе выражения мнений и является открытым для злоупотреблений. От имени организации он просил парламент отозвать этот законопроект и призывал президента Молдавии Майю Санду не подписывать его. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240528/moldaviya-1948829801.html

https://ria.ru/20240524/moldavia-1948235860.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, майя санду